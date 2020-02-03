Грету Тунберг второй раз выдвинули на Нобелевскую премию

Грета Тунберг (Фото: EPA)

Шведскую экологическую активистку Грету Тунберг второй раз номинировали на Нобелевскую премию мира. Об этом пишет Daily Mail.

Два политических деятеля выдвинули кандидатуру Тунберг на премию 2020 года. Йенс Холм и Хакан Свеннелинг из Левой партии заявили, что девушка "усердно работала, чтобы заставить политиков открыть глаза на климатический кризис". По их словам, Тунберг сказала, что ее работа по "сокращению выбросов и соблюдению Парижского соглашения является также актом установления мира".

Тунберг номинировалась в 2019 году, но проиграла премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али.

5 сентября 2019 года Тунберг получила премию "За правильный образ жизни" (Right Livehood Award) одноименного шведского фонда, которую также называют альтернативной Нобелевской премией.

23 сентября Тунберг с трибуны ООН раскритиковала мировых лидеров за их "пустые слова" и бездействие в борьбе с изменением климата.

21 января 2020 года Тунберг заявила на международном форуме в Давосе, что несмотря на многие разговоры об изменениях климата, ситуация никак не изменилась.

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