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Грету Тунберг второй раз выдвинули на Нобелевскую премию

Грету Тунберг второй раз выдвинули на Нобелевскую премию - Фото
Грета Тунберг (Фото: EPA)
03.02.2020, 18:07

Тунберг выдвигается второй год подряд

Шведскую экологическую активистку Грету Тунберг второй раз номинировали на Нобелевскую премию мира. Об этом пишет Daily Mail.

Два политических деятеля выдвинули кандидатуру Тунберг на премию 2020 года. Йенс Холм и Хакан Свеннелинг из Левой партии заявили, что девушка "усердно работала, чтобы заставить политиков открыть глаза на климатический кризис". По их словам, Тунберг сказала, что ее работа по "сокращению выбросов и соблюдению Парижского соглашения является также актом установления мира".

Тунберг номинировалась в 2019 году, но проиграла премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али.

  • 5 сентября 2019 года Тунберг получила премию "За правильный образ жизни" (Right Livehood Award) одноименного шведского фонда, которую также называют альтернативной Нобелевской премией. 
  • 23 сентября Тунберг с трибуны ООН раскритиковала мировых лидеров за их "пустые слова" и бездействие в борьбе с изменением климата. 
  • 21 января 2020 года Тунберг заявила на международном форуме в Давосе, что несмотря на многие разговоры об изменениях климата, ситуация никак не изменилась.

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