Грету Тунберг второй раз выдвинули на Нобелевскую премию

Шведскую экологическую активистку Грету Тунберг второй раз номинировали на Нобелевскую премию мира. Об этом пишет Daily Mail.
Два политических деятеля выдвинули кандидатуру Тунберг на премию 2020 года. Йенс Холм и Хакан Свеннелинг из Левой партии заявили, что девушка "усердно работала, чтобы заставить политиков открыть глаза на климатический кризис". По их словам, Тунберг сказала, что ее работа по "сокращению выбросов и соблюдению Парижского соглашения является также актом установления мира".
Тунберг номинировалась в 2019 году, но проиграла премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али.
Читайте также: Грета Тунберг и поколение после Z