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Грузия и Британия обвинили Россию в массированных кибератаках

Грузия и Британия обвинили Россию в массированных кибератаках - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
20.02.2020, 17:51

Британский центр кибербезопасности считает, что эти атаки - часть российской кампании против Грузии

Министерства иностранных дел Грузии и Великобритании обвинили Главное разведывательное управление России в крупных кибератаках. Об этом пишут Радио Свобода и Министерство иностранных дел Британии.  

Целью кибератаки 28 октября 2019 года были сайты администрации президента Грузии, различных органов власти, коммерческих компаний и СМИ. В заявлении МИД Грузии отмечается, что причастность ГРУ доказана в ходе расследования, где была использована информация иностранных партнеров Грузии - в частности, Великобритании.

Британский национальный центр кибербезопасности (NCSC) считает, что эти кибератаки являются частью длительной российской кампании против Грузии и что ГРУ провело их, пытаясь подорвать суверенитет Грузии, посеять раздор и усложнить жизнь грузинского народа. 

Министр иностранных дел Британии Доминик Рааб назвал кибератаку "абсолютно неприемлемой". По его мнению, у российского правительства есть четкий выбор: продолжать агрессивную модель поведения в отношении других стран или стать ответственным партнером, уважающим международное право.

  • 14 февраля New York Times со ссылкой на специалистов по безопасности написало, что российские хакеры взломали сервера компании Burisma и атаковали Квартал 95. Хакерская атака была обнаружена накануне Нового года. Неделей позже в Area 1 установили, что атакам подверглись несколько украинских компаний, связанных с Burisma: КУБ-Газ, Эско-Юг, Надрагаз, Техноком-Сервис и ПАРИ. Также целью стал Квартал 95, который пытались взломать, возможно, чтобы получить доступ к переписке его бывшего руководителя, а ныне главы СБУ Ивана Баканова.

Читайте также: Российские хакеры выкрали доклад нашего МИД по Украине - Бельгия

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