Грузия и Британия обвинили Россию в массированных кибератаках

Министерства иностранных дел Грузии и Великобритании обвинили Главное разведывательное управление России в крупных кибератаках. Об этом пишут Радио Свобода и Министерство иностранных дел Британии.
Целью кибератаки 28 октября 2019 года были сайты администрации президента Грузии, различных органов власти, коммерческих компаний и СМИ. В заявлении МИД Грузии отмечается, что причастность ГРУ доказана в ходе расследования, где была использована информация иностранных партнеров Грузии - в частности, Великобритании.
Британский национальный центр кибербезопасности (NCSC) считает, что эти кибератаки являются частью длительной российской кампании против Грузии и что ГРУ провело их, пытаясь подорвать суверенитет Грузии, посеять раздор и усложнить жизнь грузинского народа.
Министр иностранных дел Британии Доминик Рааб назвал кибератаку "абсолютно неприемлемой". По его мнению, у российского правительства есть четкий выбор: продолжать агрессивную модель поведения в отношении других стран или стать ответственным партнером, уважающим международное право.
Читайте также: Российские хакеры выкрали доклад нашего МИД по Украине - Бельгия