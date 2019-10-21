Хакеры ФСБ хакнули иранских коллег, взломав их шпионскую операцию

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Российская хакерская группа Turla, которую эстонские и чешские власти считают подразделением ФСБ, за последние полтора года использовала иранские инструменты и сети для взлома организаций как минимум в 20 странах. Об этом заявили в Центре национальной компьютерной безопасности Британии, пишет Reuters.

Разведка заявила, что нет улик сговора между Turla и ее жертвой в Иране - хакерской группой APT34 (она, по словам исследователей кибербезопасности, работает на правительство Ирана).

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Вероятно, российские хакеры проникли в инфраструктуру иранской группы, чтобы выдать себя за них.

Получив доступ к иранской инфраструктуре, Turla смогла использовать системы управления и контроля APT34 для развертывания своего собственного вредоносного кода, заявили в США и Британии. Кроме того, россияне смогли получить доступ к сетям жертв APT34 и коду для создания собственных "иранских" хак-инструментов.

Москва и Тегеран неоднократно отрицали обвинения Запада в хакерстве.

Turla известна также под названиями Uroburos, Epic Turla, Snake, SnakeNet, Venomous Bear и Krypton. Год назад она атаковала Бундестаг и Бундесвер.

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