Хакеры РФ причастны к взлому переписки штаба Макрона – СМИ

Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Появились технические доказательства причастности российских спецслужб к взлому переписки штаба Эммануэля Макрона, которая была обнародована накануне второго тура выборов президента Франции, в мае 2017 года. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на источники.

Макрон и его окружение ранее уже заявляли, что за взломом стоят российские хакеры, но доказательства этого пока обнародованы не были.

Отмечается, что после обнародования переписки, выяснилось, что в метаданных опубликованных писем фигурирует некий Георгий Петрович Рошка, который по данным открытых источников является сотрудником ЗАО Эврика, называющее себя подрядчиком ряда российских госведомств, в частности ФСБ и Минобороны.

Источники Le Monde сообщили, что взлом переписки штаба Макрона готовился несколько месяцев. Хакеры рассылали фишинговые письма для кражи паролей и личных данных людям из близкого окружения Макрона, а также членам его партии.

По данным издания, доказательства причастности россиян к взлому получили две компании, специализирующиеся на кибербезопасности.

Сообщают, что этих взломом стоят хакерские группировки Fancy Bear и Sandworm. Об их связи с российскими спецслужбами ранее заявляли в Министерстве иностранных дел Великобритании.

Sandworm и Fancy Bear связывали с кибератакой на Укрэнерго в декабре 2016 года. Fancy Bear также фигурировала в расследовании спецпрокурора США Роберта Мюллера о российском вмешательстве в президентские выборы.

7 ноября президент Франции заявил о "смерти мозга НАТО" , раскритиковав координацию в принятии стратегических решений между США и их союзниками по альянсу.

28 ноября Макрон заявил , что Россия – не враг НАТО: видео.

29 ноября президент Турции посоветовал Макрону "проверить свою голову".

Читайте также: Французское издание вышло с обложкой с Макроном в образе Гитлера