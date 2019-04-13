Хакеры украли данные тысяч агентов ФБР

Фото: Pixabay

Хакеры взломали несколько специальных закрытых сайтов, связанных с ФБР, и выгрузили данные в открытый доступ. Как сообщает TechCrunch, в сеть "утекли" данные тысяч федералов.

Издание уточняет, что целью злоумышленников были как минимум три сайта, связанные с Ассоциацией Национальной академии ФБР в Куантико.

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Среди похищенных данных - имена членов ассоциации, личные адреса, номера телефонов, информация электронных счетов, названия должностей.

Один из хакеров, который может иметь отношение к атаке, заявил, что сейчас они занимаются структурированием данных с целью дальнейшей продажи.

В конце марта Министерство обороны Испании сообщило о хакерской атаке на свою внутреннюю компьютерную сеть. Ведомство сообщило, что в первой половине марта выявило возможное вторжение в сеть общего назначения.

Правоохранители уже уведомлены, расследование произошедшего еще не завершено. Ожнако уже сейчас можно сказать, что атака оказалась серьезней, чем выглядела тогда. По имеющимся данным, киберпреступники хотели получить доступ к секретным сведениям военной промышленности.

Информации, из какой страны атаковали Минобороны Испании, нет.