ИГИЛ взял на себя ответсвенность за теракт в Лондоне

ИГИЛ (скриншот из видео)

Террористическая организация Исламское государство заявила, что это она стоит за атакой в Лондоне 29 ноября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информагентство боевиков.

Сообщается, что таким образом экстремисты мстят странам антитеррористической коалиции. В то же время они не предоставили доказательств причастности к этой атаке.

Справка. Вчера Лондонский мост был оцеплен полицией после сообщений о выстрелах. По данным СМИ, ранения получили пять человек. В полиции сообщили, что мужчина накинулся на прохожих с ножом, после чего был застрелен полицейскими.

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