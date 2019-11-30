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ИГИЛ взял на себя ответсвенность за теракт в Лондоне

ИГИЛ взял на себя ответсвенность за теракт в Лондоне - Фото
ИГИЛ (скриншот из видео)
30.11.2019, 23:30

В то же время террористы не предоставили доказательств своей причастности к атаке

Террористическая организация Исламское государство заявила, что это она стоит за атакой в Лондоне 29 ноября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информагентство боевиков.

Сообщается, что таким образом экстремисты мстят странам антитеррористической коалиции. В то же время они не предоставили доказательств причастности к этой атаке.

Справка. Вчера Лондонский мост был оцеплен полицией после сообщений о выстрелах. По данным СМИ, ранения получили пять человек. В полиции сообщили, что мужчина накинулся на прохожих с ножом, после чего был застрелен полицейскими.

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исламское государство теракт лондон игил даиш
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