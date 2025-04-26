Индия заявила, что Пакистан обстрелял приграничье Кашмира

Нападение в Кашмире (Фото: Farooq Khan/EPA)

Индийские военные заявили, что пакистанские войска в ночь на 26 апреля открыли огонь по индийским постам вдоль границы в Кашмире. Пакистан не комментировал это заявление, независимая проверка факта обстрела пока невозможна. Об этом сообщает Associated Press.

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Согласно заявлению индийской стороны, военные пакистанской армии открыли огонь по индийским войскам "по всей линии контроля" в Кашмире.

"Индийские войска ответили должным образом стрелковым оружием", – говорится в заявлении.

Индия подчеркнула, что обстрел со стороны Пакистана был "неспровоцирован".

Сообщений о пострадавших нет, сообщается в сообщении.

Накануне индийская армия заявила уже заявлявшая об обстреле индийский пост в секторе Гурез из стрелкового оружия в ночь на 25 апреля.

Как отмечает агентство, в прошлом каждая сторона обвиняла другую в решении пограничных столкновений в Гималайском регионе.

Обострение в отношениях Пакистана и Индии произошло после нападения вблизи курортного города Пахалгам в контролируемом Индией Кашмире на группу туристов, в результате чего погибли 26 человек.

Пакистан отрицал всякую причастность к нападению, ответственность за атаку взяла малоизвестная боевая группировка "Фронт сопротивления".