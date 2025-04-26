Индия заявила, что Пакистан обстрелял приграничье Кашмира
Индийские военные заявили, что пакистанские войска в ночь на 26 апреля открыли огонь по индийским постам вдоль границы в Кашмире. Пакистан не комментировал это заявление, независимая проверка факта обстрела пока невозможна. Об этом сообщает Associated Press.
Согласно заявлению индийской стороны, военные пакистанской армии открыли огонь по индийским войскам "по всей линии контроля" в Кашмире.
"Индийские войска ответили должным образом стрелковым оружием", – говорится в заявлении.
Индия подчеркнула, что обстрел со стороны Пакистана был "неспровоцирован".
Сообщений о пострадавших нет, сообщается в сообщении.
Накануне индийская армия заявила уже заявлявшая об обстреле индийский пост в секторе Гурез из стрелкового оружия в ночь на 25 апреля.
Как отмечает агентство, в прошлом каждая сторона обвиняла другую в решении пограничных столкновений в Гималайском регионе.
Обострение в отношениях Пакистана и Индии произошло после нападения вблизи курортного города Пахалгам в контролируемом Индией Кашмире на группу туристов, в результате чего погибли 26 человек.
Пакистан отрицал всякую причастность к нападению, ответственность за атаку взяла малоизвестная боевая группировка "Фронт сопротивления".
- Индия обвинила в нападении Пакистан и приняла ряд мер . В частности, перестала выдавать новые визы для граждан Пакистана и отменила выданные ранее. Закрыла сухопутный пункт пропуска между двумя странами и приостановила действие Индского водного договора.
- Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф еще раз отрицал причастность страны к террористической атаке в Кашмире 22 апреля, в результате которой погибли 26 туристов, и призвал к международному расследованию нападения .