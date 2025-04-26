Індія заявила, що Пакистан обстріляв прикордоння Кашміру

Напад у Кашмірі (Фото: Farooq Khan/EPA)

Індійські військові завили, що пакистанські війська у ніч проти 26 квітня відкрили вогонь по індійським постам вздовж кордону у Кашмірі. Пакистан не коментував цю заяву, незалежна перевірка факту обстрілу наразі неможлива. Про це повідомляє Associated Press.

Згідно із заявою індійської сторони, військові пакистанської армії відкрили вогонь по індійських військах "по всій лінії контролю" в Кашмірі.

"Індійські війська відповіли належним чином стрілецькою зброєю", – йдеться у заяві.

Індія наголосила, що обстріл з боку Пакистану був "неспровокований".

Повідомлень про постраждалих немає, додається в повідомленні.

Напередодні індійська армія заявила вже заявляла про обстріл індійський пост у секторі Гурез зі стрілецької зброї у ніч проти 25 квітня.

Як зазначає агентство, у минулому кожна сторона звинувачувала іншу в розв’язанні прикордонних сутичок у Гімалайському регіоні.

Загострення у відносинах Пакистану та Індії сталося після нападу поблизу курортного міста Пахалгам у контрольованому Індією Кашмірі на групу туристів, в наслідок чого загинули 26 людей.

Пакистан заперечив будь-яку причетність до нападу, відповідальність за атаку взяло маловідоме бойове угруповання "Фронт опору".