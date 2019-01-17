Индийскому гуру дали пожизненное за убийство журналиста

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Индийский гуру Рам Рахим Сингх был приговорен к пожизненному заключению за убийство журналиста, который разоблачил сексуальное насилие над женщинами в его секте Дера Саша Сауда. Об этом сообщает ВВС.

51-летний лидер секты уже отбывает 20-летний тюремный срок за изнасилование двух женщин из числа своих последовательниц.

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Редактор местной газеты Poora Sach Рам Чандер Чхатрапати опубликовал статью об изнасилованиях. Через пять дней после этого, 24 октября 2002 года, он был застрелен.

Именно сын редактора журналист Аншул Чхатрапати выдвинул обвинение в изнасилованиях против Сингха.

По обвинению в убийстве редактора газеты, кроме гуру, осуждены еще три человека – помощники лидера секты.

В августе 2017 года Рам Рахим Сингх, которого признали виновным в изнасиловании двух женщин, был приговорен к 20 годам лишения свободы.

В отношении него проводились расследования по обвинению в убийстве и применении насилия. Также Сингха обвинили в том, что он убеждал своих последователей пройти процедуру кастрации, чтобы "быть ближе к богу".