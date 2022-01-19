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Индонезия переносит столицу. Джакарта уходит под воду

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19.01.2022, 18:24
Индонезия переносит столицу. Джакарта уходит под воду - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА

В Индонезии одобрен законопроект о переносе столицы в город Нусантара на востоке острова Борнео. Решение связано с тем, что Джакарта перегружена и уходит под воду, пишет Голос Америки.

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Уточняется, что в Джакарте часто случаются наводнения – она расположена на болотистых землях у моря.

Эксперты Всемирного экономического форума считают, что этот город погружается под воду стремительнее остальных, где есть такие проблемы. Бывшую столицу очень быстро покрывает водами Яванское море.

Президент Индонезии Джоко Видодо еще в 2019 году высказывал опасения из-за экологического состояния Джакарты и объявил о будущем переносе.

Как пишет Reuters, новая столица расположена глубоко в джунглях Калимантана на острове Борнео.

Перемещение инфраструктуры запланировано провести в период с 2022 по 2024 год. В приоритете – дороги и порты, некоторые проекты хотят реализовать через привлечение предпринимателей.

Новое название столицы Нусантара произошло от религиозного наименования индонезийского архипелага.

  • 4 декабря 2021 года в Индонезии проснулся вулкан Семеру. Люди буквально убегали от огромного шлейфа пепла. Aвиакомпании были предупреждены об облаке пепла, поднимающемся на высоту 15 км.
  • Извержение вулкана Семеру в Индонезии, начавшееся 4 декабря, привело к гибели по меньшей мере 14 человек, около 60 человек получили травмы и ожоги от горячих испарений. 

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Яна Катасонова
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