Все серое. Вулкан в Индонезии похоронил дома под толстым слоем пыли и изменил пейзаж: фото

Извержение вулкана Семеру в Индонезии, начавшееся 4 декабря, привело к гибели по меньшей мере 14 человек, около 60 человек получили травмы и ожоги от горячих испарений. Продолжаются поиски людей под завалами домов.
Как сообщает Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями, в зону извержения вулкана попали населенные пункты, в которых проживают более 5200 человек. Эвакуировались около 1300 местных жителей.
- 4 декабря Индонезии проснулся вулкан Семеру. Люди буквально убегали от огромного шлейфа пепла. Aвиакомпании были предупреждены об облаке пепла, поднимающемся на высоту 15 км.
- 16 января 2021 года, на следующий день после землетрясения, в Индонезии произошло извержение вулкана Семеру, выбросившего пепел и дым на 5,6 км в небо над Явой.
- С 19 сентября и до сих пор на острове Ла Пальма (Канарский архипелаг) извергается вулкан Кумбре-Вьеха. Эвакуированы тысячи жителей. Когда закончится извержения, ученые спрогнозировать пока не могут.