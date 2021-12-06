Все серое. Вулкан в Индонезии похоронил дома под толстым слоем пыли и изменил пейзаж: фото

Извержение вулкана Семеру в Индонезии, начавшееся 4 декабря, привело к гибели по меньшей мере 14 человек, около 60 человек получили травмы и ожоги от горячих испарений. Продолжаются поиски людей под завалами домов.

Как сообщает Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями, в зону извержения вулкана попали населенные пункты, в которых проживают более 5200 человек. Эвакуировались около 1300 местных жителей.