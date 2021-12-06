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06.12.2021, 12:34

Все серое. Вулкан в Индонезии похоронил дома под толстым слоем пыли и изменил пейзаж: фото

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Все серое. Вулкан в Индонезии похоронил дома под толстым слоем пыли и изменил пейзаж: фотоВсе серое. Вулкан в Индонезии похоронил дома под толстым слоем пыли и изменил пейзаж: фотоВсе серое. Вулкан в Индонезии похоронил дома под толстым слоем пыли и изменил пейзаж: фотоВсе серое. Вулкан в Индонезии похоронил дома под толстым слоем пыли и изменил пейзаж: фотоВсе серое. Вулкан в Индонезии похоронил дома под толстым слоем пыли и изменил пейзаж: фотоВсе серое. Вулкан в Индонезии похоронил дома под толстым слоем пыли и изменил пейзаж: фотоВсе серое. Вулкан в Индонезии похоронил дома под толстым слоем пыли и изменил пейзаж: фотоВсе серое. Вулкан в Индонезии похоронил дома под толстым слоем пыли и изменил пейзаж: фотоВсе серое. Вулкан в Индонезии похоронил дома под толстым слоем пыли и изменил пейзаж: фотоВсе серое. Вулкан в Индонезии похоронил дома под толстым слоем пыли и изменил пейзаж: фотоВсе серое. Вулкан в Индонезии похоронил дома под толстым слоем пыли и изменил пейзаж: фотоВсе серое. Вулкан в Индонезии похоронил дома под толстым слоем пыли и изменил пейзаж: фотоВсе серое. Вулкан в Индонезии похоронил дома под толстым слоем пыли и изменил пейзаж: фотоВсе серое. Вулкан в Индонезии похоронил дома под толстым слоем пыли и изменил пейзаж: фотоВсе серое. Вулкан в Индонезии похоронил дома под толстым слоем пыли и изменил пейзаж: фотоВсе серое. Вулкан в Индонезии похоронил дома под толстым слоем пыли и изменил пейзаж: фотоВсе серое. Вулкан в Индонезии похоронил дома под толстым слоем пыли и изменил пейзаж: фотоВсе серое. Вулкан в Индонезии похоронил дома под толстым слоем пыли и изменил пейзаж: фотоВсе серое. Вулкан в Индонезии похоронил дома под толстым слоем пыли и изменил пейзаж: фото
Все серое. Вулкан в Индонезии похоронил дома под толстым слоем пыли и изменил пейзаж: фотоВсе серое. Вулкан в Индонезии похоронил дома под толстым слоем пыли и изменил пейзаж: фотоВсе серое. Вулкан в Индонезии похоронил дома под толстым слоем пыли и изменил пейзаж: фотоВсе серое. Вулкан в Индонезии похоронил дома под толстым слоем пыли и изменил пейзаж: фотоВсе серое. Вулкан в Индонезии похоронил дома под толстым слоем пыли и изменил пейзаж: фотоВсе серое. Вулкан в Индонезии похоронил дома под толстым слоем пыли и изменил пейзаж: фотоВсе серое. Вулкан в Индонезии похоронил дома под толстым слоем пыли и изменил пейзаж: фотоВсе серое. Вулкан в Индонезии похоронил дома под толстым слоем пыли и изменил пейзаж: фотоВсе серое. Вулкан в Индонезии похоронил дома под толстым слоем пыли и изменил пейзаж: фотоВсе серое. Вулкан в Индонезии похоронил дома под толстым слоем пыли и изменил пейзаж: фотоВсе серое. Вулкан в Индонезии похоронил дома под толстым слоем пыли и изменил пейзаж: фотоВсе серое. Вулкан в Индонезии похоронил дома под толстым слоем пыли и изменил пейзаж: фотоВсе серое. Вулкан в Индонезии похоронил дома под толстым слоем пыли и изменил пейзаж: фотоВсе серое. Вулкан в Индонезии похоронил дома под толстым слоем пыли и изменил пейзаж: фотоВсе серое. Вулкан в Индонезии похоронил дома под толстым слоем пыли и изменил пейзаж: фотоВсе серое. Вулкан в Индонезии похоронил дома под толстым слоем пыли и изменил пейзаж: фотоВсе серое. Вулкан в Индонезии похоронил дома под толстым слоем пыли и изменил пейзаж: фотоВсе серое. Вулкан в Индонезии похоронил дома под толстым слоем пыли и изменил пейзаж: фотоВсе серое. Вулкан в Индонезии похоронил дома под толстым слоем пыли и изменил пейзаж: фото
Все серое. Вулкан в Индонезии похоронил дома под толстым слоем пыли и изменил пейзаж: фотоВсе серое. Вулкан в Индонезии похоронил дома под толстым слоем пыли и изменил пейзаж: фотоВсе серое. Вулкан в Индонезии похоронил дома под толстым слоем пыли и изменил пейзаж: фотоВсе серое. Вулкан в Индонезии похоронил дома под толстым слоем пыли и изменил пейзаж: фотоВсе серое. Вулкан в Индонезии похоронил дома под толстым слоем пыли и изменил пейзаж: фотоВсе серое. Вулкан в Индонезии похоронил дома под толстым слоем пыли и изменил пейзаж: фотоВсе серое. Вулкан в Индонезии похоронил дома под толстым слоем пыли и изменил пейзаж: фотоВсе серое. Вулкан в Индонезии похоронил дома под толстым слоем пыли и изменил пейзаж: фотоВсе серое. Вулкан в Индонезии похоронил дома под толстым слоем пыли и изменил пейзаж: фотоВсе серое. Вулкан в Индонезии похоронил дома под толстым слоем пыли и изменил пейзаж: фотоВсе серое. Вулкан в Индонезии похоронил дома под толстым слоем пыли и изменил пейзаж: фотоВсе серое. Вулкан в Индонезии похоронил дома под толстым слоем пыли и изменил пейзаж: фотоВсе серое. Вулкан в Индонезии похоронил дома под толстым слоем пыли и изменил пейзаж: фотоВсе серое. Вулкан в Индонезии похоронил дома под толстым слоем пыли и изменил пейзаж: фотоВсе серое. Вулкан в Индонезии похоронил дома под толстым слоем пыли и изменил пейзаж: фотоВсе серое. Вулкан в Индонезии похоронил дома под толстым слоем пыли и изменил пейзаж: фотоВсе серое. Вулкан в Индонезии похоронил дома под толстым слоем пыли и изменил пейзаж: фотоВсе серое. Вулкан в Индонезии похоронил дома под толстым слоем пыли и изменил пейзаж: фотоВсе серое. Вулкан в Индонезии похоронил дома под толстым слоем пыли и изменил пейзаж: фото

Извержение вулкана Семеру в Индонезии, начавшееся 4 декабря, привело к гибели по меньшей мере 14 человек, около 60 человек получили травмы и ожоги от горячих испарений. Продолжаются поиски людей под завалами домов.

Как сообщает Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями, в зону извержения вулкана попали населенные пункты, в которых проживают более 5200 человек. Эвакуировались около 1300 местных жителей.

  • 4 декабря Индонезии проснулся вулкан Семеру. Люди буквально убегали от огромного шлейфа пепла. Aвиакомпании были предупреждены об облаке пепла, поднимающемся на высоту 15 км.
  • 16 января 2021 года, на следующий день после землетрясения, в Индонезии произошло извержение вулкана Семеру, выбросившего пепел и дым на 5,6 км в небо над Явой.
  • С 19 сентября и до сих пор на острове Ла Пальма (Канарский архипелаг) извергается вулкан Кумбре-Вьеха. Эвакуированы тысячи жителей. Когда закончится извержения, ученые спрогнозировать пока не могут.
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Теги: извержение вулкана, индонезия, фоторепортаж, Семеру
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