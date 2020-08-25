Инженерный прорыв. Создан устойчивый к экстремальным температурам сверхупругий сплав

Сверхупругие сплавы обладают суперэластичностью: после деформации возвращают первоначальную форму. Обнаружен сплав, устойчивый к перепадам температур

На основе железа с примесями марганца, алюминия, никеля и хрома создан сверхэластичный сплав, высочайшая упругость которого почти не зависит от температур, которые могут быть при практическом применении. Об открытии пишет в журнале Science группа исследователей из японского университета Тохоку.

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До сих пор были неизвестны сплавы, которые могли бы переносить экстремально низкие или повышенные температуры и сохранять при этом такие свойства: максимальный диапазон для нынешних материалов на основе никеля или титана — от минус 20°C до плюс 80°C.

Сравнение температурного диапазона сохранения свойств у Ni-Ti-сплава (черное) и новой разработки японцев (красное):

Японцы, экспериментируя с концентрацией хрома, выяснили, что их сплав Fe-Mn-Al-Cr-Ni остается суперэластичным в промежутке от –263°C до +200°C.

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Более того, он значительно дешевле аналогов, которые не обладают такой температурной устойчивостью.

Еще одно сравнение:

Они убеждены, что их открытие произведет фурор в космической отрасли, где такие материалы будут весьма кстати при конструировании движущихся аппаратов, транспорта и баз на Луне с Марсом, где суточные колебания температуры достигают сотен градусов по Цельсию. По словам инженеров, этот материал также будет эффективным при строительстве устойчивых к землетрясениям домов и объектов инфраструктуры.

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Евгений Пилипенко

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