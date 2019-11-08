Ученые создали металл, который не тонет в воде: видео

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Исследователи заявляют, что такой металл удерживается на поверхности даже с пробитыми отверстиями или признаками деформации

Американские физики разработали прототипы непотопляемых металлических конструкций, сообщает Русская служба Би-би-си

Достичь такого свойства удалось благодаря специальному микроскопическому узору, который наносится на металлическую конструкцию лазером и препятствует ее смачиванию, образуя воздушную подушку. 

Такой металл удерживается на поверхности даже с пробитыми отверстиями или признаками деформации. Однако в результате испытаний оказалось, что гравировка постепенно теряет гидрофобные свойства, если материал долго держать под водой очень долго.

Профессор Чунлея Гуо, заявил, что эта гравировка подходит для нанесения на поверхность практически любого другого материала.

  • Недавно сообщалось о более 11 000 ученых, которые заявили о мировой климатической катастрофе. 
  • Ранее сообщалось, что ученые Германии бьют в набат: с лугов исчезло две трети насекомых.

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Теги: наука, ученые, металл
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