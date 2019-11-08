Ученые создали металл, который не тонет в воде: видео

Американские физики разработали прототипы непотопляемых металлических конструкций, сообщает Русская служба Би-би-си.
Достичь такого свойства удалось благодаря специальному микроскопическому узору, который наносится на металлическую конструкцию лазером и препятствует ее смачиванию, образуя воздушную подушку.
Такой металл удерживается на поверхности даже с пробитыми отверстиями или признаками деформации. Однако в результате испытаний оказалось, что гравировка постепенно теряет гидрофобные свойства, если материал долго держать под водой очень долго.
Профессор Чунлея Гуо, заявил, что эта гравировка подходит для нанесения на поверхность практически любого другого материала.
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