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И.о. министра внутренней безопасности США уходит в отставку

И.о. министра внутренней безопасности США уходит в отставку - Фото
Кевин Макалинан (Фото: EPA)
12.10.2019, 09:12

По словам Трампа, Кевин Макалинан хочет больше времени проводить с семьей и перейти в частный сектор

Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Кевин Макалинан уходит в отставку. Об этом сообщил в Twitter президент США Дональд Трамп.

"После многих лет в правительстве Кевин хочет больше времени проводить с семьей и перейти в частный сектор", - написал Трамп.

Глава Белого дома похвалил Макалинана за работу в должности и.о. министра, отметив, что они вместе работали над вопросоми контроля за пограничных пунктов пропуска.

Президент США пообещал вскоре назвать имя нового и.о. главы ведомства, отметив, что на эту должность есть много "замечательных кандидатов".

  • Трамп назначил Макалинана и.о. министра внутренней безопасности США в апреле после увольнения с этого поста Кирстен Нильсен.
  • Ранее Макалинан руководил Пограничной и таможенной службой США.
  • 10 сентября Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Джона Болтона. Президент объяснил отставку тем, что Болтон его "сдерживал". 

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