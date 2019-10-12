И.о. министра внутренней безопасности США уходит в отставку

Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Кевин Макалинан уходит в отставку. Об этом сообщил в Twitter президент США Дональд Трамп.
"После многих лет в правительстве Кевин хочет больше времени проводить с семьей и перейти в частный сектор", - написал Трамп.
Глава Белого дома похвалил Макалинана за работу в должности и.о. министра, отметив, что они вместе работали над вопросоми контроля за пограничных пунктов пропуска.
Президент США пообещал вскоре назвать имя нового и.о. главы ведомства, отметив, что на эту должность есть много "замечательных кандидатов".
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