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Ирак предлагает стать посредником в переговорах Украины с Россией. МИД против

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2023, 15:45
Ирак предлагает стать посредником в переговорах Украины с Россией. МИД против - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: ЕРА)

Ирак предлагает стать посредником в переговорах Украины с Россией, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил отказом на эту инициативу иракского коллеги. Об этом сообщает Associated Press.

Глава МИД Ирака Фуад Хусейн во время разговора с Кулебой указал на многолетний опыт своей страны в войнах и конфликтах, а также в проведении переговоров между враждующими сторонами, пишут журналисты.

Он предложил стать посредником в российско-украинских переговорах.

В ответ Кулеба в очередной раз заявил, что Украина не будет участвовать в мирных переговорах со страной-агрессором, пока она не выведет свои войска с территории Украины.

Ранее ведомство отмечало, что это первый визит главы МИД в Ирак с 2012 года.

  • 12 апреля 2022 года журналисты The Guardian сообщали, что Россия для войны против Украины получает вооружение из Ирака с помощью иранских сетей контрабанды оружия.

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Мілана Головань
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война геополитика ирак переговоры дмитрий кулеба Фуад Хусейн
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