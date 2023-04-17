Ирак предлагает стать посредником в переговорах Украины с Россией. МИД против
Ирак предлагает стать посредником в переговорах Украины с Россией, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил отказом на эту инициативу иракского коллеги. Об этом сообщает Associated Press.
Глава МИД Ирака Фуад Хусейн во время разговора с Кулебой указал на многолетний опыт своей страны в войнах и конфликтах, а также в проведении переговоров между враждующими сторонами, пишут журналисты.
Он предложил стать посредником в российско-украинских переговорах.
В ответ Кулеба в очередной раз заявил, что Украина не будет участвовать в мирных переговорах со страной-агрессором, пока она не выведет свои войска с территории Украины.
Ранее ведомство отмечало, что это первый визит главы МИД в Ирак с 2012 года.
- 12 апреля 2022 года журналисты The Guardian сообщали, что Россия для войны против Украины получает вооружение из Ирака с помощью иранских сетей контрабанды оружия.
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