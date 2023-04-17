Ирак предлагает стать посредником в переговорах Украины с Россией. МИД против

Ирак предлагает стать посредником в переговорах Украины с Россией, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил отказом на эту инициативу иракского коллеги. Об этом сообщает Associated Press.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Глава МИД Ирака Фуад Хусейн во время разговора с Кулебой указал на многолетний опыт своей страны в войнах и конфликтах, а также в проведении переговоров между враждующими сторонами, пишут журналисты.

Он предложил стать посредником в российско-украинских переговорах.

В ответ Кулеба в очередной раз заявил, что Украина не будет участвовать в мирных переговорах со страной-агрессором, пока она не выведет свои войска с территории Украины.

Ранее ведомство отмечало, что это первый визит главы МИД в Ирак с 2012 года.

12 апреля 2022 года журналисты The Guardian сообщали, что Россия для войны против Украины получает вооружение из Ирака с помощью иранских сетей контрабанды оружия.

Читайте также: Президент Бразилии повторил пропаганду РФ, что для мира нужно просто "сесть и поговорить"

Мілана Головань

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.