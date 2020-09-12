Иран казнил 27-летнего чемпиона по борьбе, помиловать которого просил Трамп

Популярного в Иране спортсмена казнили за убийство охранника во время митинга. Адвокат утверждает, что доказательства сфальсифицированы

Иран казнил борца Навида Афкари, обвиненного в убийстве охранника в ходе антиправительственных протестов в 2018 г. Международное сообщество призывало пощадить его. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на государственные СМИ Ирана.

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Международный олимпийский комитет назвал казнь Афкари "очень печальной новостью" и выразил соболезнования его семье и друзьям.

Спортсмен был казнен через повешение в южном городе Шираз.

Его братья Вахид и Хабиб, которые проходили по тому же делу, были приговорены к 54 и 27 годам лишения свободы.

Ранее в аудиозаписи, просочившейся из тюрьмы, Афкари рассказал о пытках. По словам его матери, братьев вынуждали давать показания друг против друга.

Их адвокат заявил, что вопреки сообщениям иранских СМИ, видео момента убийства охранника не существует. По его словам, кадры, использованные в качестве доказательства по делу, были сделаны за час до совершения преступления.

Афкари был национальным чемпионом по борьбе. Этот вид спорта имеет долгую историю и очень популярен в Иране.

В 2018 году иранцы вышли на улицы своих городов из-за экономических трудностей и политических репрессий.

4 сентября президент США Дональд Трамп призвал Иран не казнить Навида Афкари, "единственным "проступком" которого было участие в антиправительственном митинге".

Вадим Ребрина

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