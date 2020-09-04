Иранского чемпиона по борьбе хотят казнить. Трамп просит аятоллу пощадить спортсмена
Президент США призвал официальный Тегеран пощадить иранского спортсмена, зачем-то тэгнув главный ММА-промоушен UFC и его президента Дэйну Уайта
Американский президент Дональд Трамп попросил власти Ирана помиловать местного 27-летнего чемпиона по борьбе Навида Афкари Сангари, который за участие в протестах против правительства в августе 2018 года получил два смертных приговора, шесть с половиной лет тюрьмы и 74 удара плетью. О деле спортсмена сообщает iran-hrm.com, просьбу хозяин Белого дома опубликовал в Twitter.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Слышал, Иран хочет казнить классного и популярного борца, единственным "проступком" которого было участие в антиправительственном митинге против ухудшения экономической ситуации в стране и инфляции. Руководителям Ирана – я был бы очень признателен, если бы вы пощадили этого молодого человека и не казнили его. Спасибо!" – написал Трамп.
В городах Ирана оппозиция тайно наносит граффити с изображением Афкари на улицах:
Правозащитная организация The Human Rights Activists News Agency сообщила, что Навид записал в тюрьме аудиофайл и передал его соратникам. Он говорит, что его пытали, заставляя признаться в убийстве сотрудника силовых органов.
"На голову мне надевали полиэтиленовый пакет, я чуть не задохнулся. Дубинками и другими твердыми предметами сильно били по рукам, животу и ногам, матерились и постоянно оскорбляли. Связывали и заливали спирт в нос", – передает ресурс его слова.
Читайте также: В Иране более 300 человек умерли от "лечения" коронавируса спиртом – AP
Верховный суд Ирана осудил также и двух братьев Афкари. Они обвиняются по 20 статьям: от участия в незаконных собраниях (в Казеруне и Ширазе) и преступлениях против нацбезопасности до оскорбления аятоллы Али Хаменеи. Оба получили крупные тюремные сроки и те же 74 ударов плетью.
- В мае 2020-го иранский корабль был потоплен во время учений дружественным огнем, 19 погибших.
- "Убийство чести" в Иране. Отец обезглавил дочь за побег из дома.
- "Кувыркающаяся в космосе веб-камера". Спутник Ирана бесполезен, считают в США.
Читайте также: Шпионил за Сулеймани. Иран казнил агента ЦРУ и Моссада
Комментарии