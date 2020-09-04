Иранского чемпиона по борьбе хотят казнить. Трамп просит аятоллу пощадить спортсмена

Президент США призвал официальный Тегеран пощадить иранского спортсмена, зачем-то тэгнув главный ММА-промоушен UFC и его президента Дэйну Уайта

Американский президент Дональд Трамп попросил власти Ирана помиловать местного 27-летнего чемпиона по борьбе Навида Афкари Сангари, который за участие в протестах против правительства в августе 2018 года получил два смертных приговора, шесть с половиной лет тюрьмы и 74 удара плетью. О деле спортсмена сообщает iran-hrm.com, просьбу хозяин Белого дома опубликовал в Twitter.

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"Слышал, Иран хочет казнить классного и популярного борца, единственным "проступком" которого было участие в антиправительственном митинге против ухудшения экономической ситуации в стране и инфляции. Руководителям Ирана – я был бы очень признателен, если бы вы пощадили этого молодого человека и не казнили его. Спасибо!" – написал Трамп.

В городах Ирана оппозиция тайно наносит граффити с изображением Афкари на улицах:

Правозащитная организация The Human Rights Activists News Agency сообщила, что Навид записал в тюрьме аудиофайл и передал его соратникам. Он говорит, что его пытали, заставляя признаться в убийстве сотрудника силовых органов.

"На голову мне надевали полиэтиленовый пакет, я чуть не задохнулся. Дубинками и другими твердыми предметами сильно били по рукам, животу и ногам, матерились и постоянно оскорбляли. Связывали и заливали спирт в нос", – передает ресурс его слова.

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Верховный суд Ирана осудил также и двух братьев Афкари. Они обвиняются по 20 статьям: от участия в незаконных собраниях (в Казеруне и Ширазе) и преступлениях против нацбезопасности до оскорбления аятоллы Али Хаменеи. Оба получили крупные тюремные сроки и те же 74 ударов плетью.

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Евгений Пилипенко

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