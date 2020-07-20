Шпионил за Сулеймани. Иран казнил агента ЦРУ и Моссада

В Иране казнили мужчину, которого обвиняли в шпионаже в пользу американской и израильской разведки

Сегодня в Иране казнили Махмуда Мусави Маджа по подозрению в шпионаже в пользу Центрального разведуправления США и израильского Моссада. Об этом сообщает IRNA.

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Его приговорили к смертной казни еще 9 июня. Мусави Маджа обвиняли в передаче секретной информации о Вооруженных силах и Корпусе стражей исламской революции Ирана.

Также его обвинили в раскрытии местонахождения генерала Касема Сулеймани и других военных командиров Ирана.

3 января 2020-го США нанесли авиаудар в Багдаде, убив командующего силами спецназа Аль-Кудс из КСИР Касема Сулеймани. Иран пообещал отомстить и 8 января нанес ракетные удары по американским базам в Ираке.

21 января депутат парламента Ирана предложил награду в три миллиона долларов любому, кто убьет Трампа.

Вместо генерала Сулеймани новым командующим подразделением Кудс Корпуса стражей исламской революции стал бригадный генерал Эсмаил Каани.

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Владислав Сердюк

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