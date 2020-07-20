Шпионил за Сулеймани. Иран казнил агента ЦРУ и Моссада
20.07.2020, 16:50
Касем Сулеймани (Фото: ЕРА)
В Иране казнили мужчину, которого обвиняли в шпионаже в пользу американской и израильской разведки
Сегодня в Иране казнили Махмуда Мусави Маджа по подозрению в шпионаже в пользу Центрального разведуправления США и израильского Моссада. Об этом сообщает IRNA.
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Его приговорили к смертной казни еще 9 июня. Мусави Маджа обвиняли в передаче секретной информации о Вооруженных силах и Корпусе стражей исламской революции Ирана.
Также его обвинили в раскрытии местонахождения генерала Касема Сулеймани и других военных командиров Ирана.
- 3 января 2020-го США нанесли авиаудар в Багдаде, убив командующего силами спецназа Аль-Кудс из КСИР Касема Сулеймани. Иран пообещал отомстить и 8 января нанес ракетные удары по американским базам в Ираке.
- 21 января депутат парламента Ирана предложил награду в три миллиона долларов любому, кто убьет Трампа.
- Вместо генерала Сулеймани новым командующим подразделением Кудс Корпуса стражей исламской революции стал бригадный генерал Эсмаил Каани.
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