Иранский корабль потоплен во время учений дружественным огнем - BBC

Иллюстративное фото - ИРНА

В Иране во время учебных стрельб ракета попала во вспомогательный корабль, есть погибшие. Об этом сообщает BBC со ссылкой на местные СМИ.

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По версии официального информационного агентства Ирана ИРНА, вчера, 10 мая, во время учений в Оманском заливе произошел инцидент со вспомогательным судном "Конарак". Погиб один человек, 12 моряков госпитализированы.

Неофициальные источники, по информации BBC, сообщают, что судно транспортировало плавающую цель для ракетных стрельб. Оно было поражено противокорабельной ракетой с фрегата "Джамаран", находящимся по управлением военных из Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Al Jazeera со ссылкой на корреспондента в Тегеране сообщает о 30 погибших.

8 января 2020 года недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ рейса PS 752, погибли все 176 человек на борту.

разбился погибли все Сначала Иран говорил , что причиной трагедии стали технические проблемы лайнера, но потом признал , что "непреднамеренно" сбил его ракетой.

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