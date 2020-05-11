Иранский корабль потоплен во время учений дружественным огнем - BBC

В Иране во время учебных стрельб ракета попала во вспомогательный корабль, есть погибшие. Об этом сообщает BBC со ссылкой на местные СМИ.
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По версии официального информационного агентства Ирана ИРНА, вчера, 10 мая, во время учений в Оманском заливе произошел инцидент со вспомогательным судном "Конарак". Погиб один человек, 12 моряков госпитализированы.
Неофициальные источники, по информации BBC, сообщают, что судно транспортировало плавающую цель для ракетных стрельб. Оно было поражено противокорабельной ракетой с фрегата "Джамаран", находящимся по управлением военных из Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).
Al Jazeera со ссылкой на корреспондента в Тегеране сообщает о 30 погибших.
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