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16.07.2019, 13:57

Иран отказался объяснять Макрону арест французского академика

Иран отказался объяснять Макрону арест французского академика - Фото
Фариба Адельха (фото - radiosvoboda.org)

Фарибу Адельха задержали еще в прошлом месяце, однако до сих пор нет информации о том, что ей инкриминируют власти Ирана

Власти Ирана подтвердили арест французско-иранского академика Фарибы Адельха, однако отказались назвать его причину. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Этот человек был задержан недавно... но учитывая характер дела, сейчас не время для предоставления любой информации об этом", - заявил представитель судебной власти Ирана Голамхоссейн Эсмаили.

Вчера, 15 июля, президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с заявлением, в котором потребовал от иранской стороны объяснений ареста Адельха.

Французские СМИ пишут, что академика Парижского Института политических исследований задержали еще в июне. На днях иранские власти заявили, что "не имеют информации" об этом кейсе.

Исследования 60-летней Адельха посвящены социо-политическим изменениям в Иране во второй половине ХХ века. Она написала ряд книг по исламу и Ирану.

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Теги: Иран, франция, эмманюэль макрон, Фариба Адельха
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