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Иран впервые за десятилетия отменил пятничные молитвы из-за коронавируса

Иран впервые за десятилетия отменил пятничные молитвы из-за коронавируса - Фото
Фото: ЕРА
28.02.2020, 15:09

Иран ради того, чтобы остановить распространение коронавируса COVID-19, впервые за десятки лет отменил пятничные молитвы в столицах провинций

Иран впервые за десятки лет отменил пятничные молитвы в Тегеране и 22 столицах провинций, чтобы ограничить распространение нового коронавируса. Об этом сообщает ВВС.

Иранские власти также наложили ограничения на доступ к основным шиитским святыням в Куме, эпицентре вспышки COVID-19, и Мешхеде.

Между тем Министерство здравоохранения Ирана предупредило, что число случаев заражения в ближайшие дни будет продолжать расти. По последним данным, в Иране - 388 подтвержденных случаев, 34 человека умерли. Это самый высокий показатель смертности от коронавируса после Китая.

Вчера появилась информация о том, что коронавирусом заразились глава комитета парламента Ирана по нацбезопасности и иностранным делам Муштаба Зоннур и вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масумех Эбтекар. 

Некоторые местные СМИ сообщают, что вице-президент Эбтекар участвовала во встрече с президентом Ирана Хасаном Рухани и рядом министров незадолго до положительных результатов на коронавирус.

  • 25 февраля, о заражении коронавирусом сообщил в Twitter депутат парламента Ирана Махмуд Садеки. По его словам, у него мало надежд на выздоровление.
  • В тот же день стало известно, что коронавирусом заразился замминистра здравоохранения Ирана.
  • LIGA.net ведет хронику борьбы с коронавирусом.

Ребрина Вадим
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Иран тегеран коронавирус COVID-19
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