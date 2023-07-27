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Ирландия не повторит ошибку с Гитлером и не будет соболезновать смерти Путина – премьер

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2023, 07:55
Ирландия не повторит ошибку с Гитлером и не будет соболезновать смерти Путина – премьер - Фото
Лео Варадкар (Фото: EPA)

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что в случае смерти российского диктатора Владимира Путина ирландское правительство не будет выражать соболезнования. Об этом сообщает The Independent.

Варадкару напомнили о ситуации, когда умер немецкий диктатор Адольф Гитлер, тогдашний премьер и министр иностранных дел Ирландии Имон де Валера выразил соболезнования в связи с этим, чем вызвал возмущение международного сообщества.

Как отмечается, поступок де Валера был вызван "дипломатической головоломкой", поскольку Ирландия придерживалась нейтралитета во время Второй мировой войны.

Это событие нанесло значительный ущерб репутации де Валера и государства и считается важным моментом в истории ирландского нейтралитета.

На вопрос журналистов, выразит ли Ирландия аналогичные соболезнования России в случае смерти Путина, Варадкар ответил: "Я так не думаю".

Сделав короткую паузу, чтобы обдумать гипотетическое событие, он добавил: "Это хороший вопрос, я не думал об этом раньше".

Еще подумав, Варадкар, которому в прошлом году запретили приезжать в Россию, заключил: "Я не думаю, что нас будут представлять на похоронах".

Хотя Ирландия настаивает на том, что продолжает придерживаться политики нейтралитета, высокопоставленные члены правительства говорят, что это связано с нейтральностью в военном отношении, а не с политической нейтральностью.

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Наталья Медведева
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