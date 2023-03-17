Путин остановится там, где его остановят, он должен потерпеть поражение — премьер Ирландии
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что диктатор Владимир Путин не остановится в Украине, если союзники будут его умиротворять. Об этом он сообщил в интервью Irish Times.
По его словам, Ирландия будет работать над тем, чтобы те, кто развязал войну в Украине, потерпели поражение.
"Все знают, что США не выиграли войну во Вьетнаме и извлекли из этого урок. Я думаю, совершенно очевидно, что СССР не выиграл войну в Афганистане и извлек из этого урок", — сказал Варадкар.
Он отметил, что прочного мира в Украине не будет, если это не будет справедливый мир — Украина должна сохранить независимость, суверенитет, демократию и право на самоопределение.
"Многие задаются вопросом, на чем остановится Владимир Путин? Правда в том, что он остановится там, где мы его остановим", — заявил премьер.
Варадкар подчеркнул, что некоторые страны выступают за умиротворение Москвы, но РФ уже оккупировала территории Молдовы, Грузии и Украины, а поэтому уступки россиянам не помогут.
"Америка, ЕС, свободный мир должны сказать: Это черта на песке, которую вы пересекли. Вы зашли слишком далеко", — резюмировал он.
- 17 февраля Владимир Зеленский в видеовыступлении перед участниками Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Украина не пойдет ни на какие компромиссы с агрессором и что нет никакой альтернативы полному вытеснению российских войск с территории страны.
- Переговоры о мире в Украине станут возможны тогда, когда Россия, которая "выбрала войну", потерпит поражение, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
- Крым никогда не станет предметом переговоров с Россией — Офис президента.
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