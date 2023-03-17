UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Путин остановится там, где его остановят, он должен потерпеть поражение — премьер Ирландии

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2023, 14:41
Путин остановится там, где его остановят, он должен потерпеть поражение — премьер Ирландии - Фото
Лео Варадкар (Фото: EPA)

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что диктатор Владимир Путин не остановится в Украине, если союзники будут его умиротворять. Об этом он сообщил в интервью Irish Times.

По его словам, Ирландия будет работать над тем, чтобы те, кто развязал войну в Украине, потерпели поражение. 

"Все знают, что США не выиграли войну во Вьетнаме и извлекли из этого урок. Я думаю, совершенно очевидно, что СССР не выиграл войну в Афганистане и извлек из этого урок", — сказал Варадкар.

Он отметил, что прочного мира в Украине не будет, если это не будет справедливый мир — Украина должна сохранить независимость, суверенитет, демократию и право на самоопределение. 

"Многие задаются вопросом, на чем остановится Владимир Путин? Правда в том, что он остановится там, где мы его остановим", — заявил премьер.

Варадкар подчеркнул, что некоторые страны выступают за умиротворение Москвы, но РФ уже оккупировала территории Молдовы, Грузии и Украины, а поэтому уступки россиянам не помогут. 

"Америка, ЕС, свободный мир должны сказать: Это черта на песке, которую вы пересекли. Вы зашли слишком далеко", — резюмировал он.

Читайте также: Путин морочит голову, он не хочет мира. Мы будем говорить с его преемниками — Зеленский

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Лео Варадкар война владимир путин переговоры с россией
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 