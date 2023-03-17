Путин остановится там, где его остановят, он должен потерпеть поражение — премьер Ирландии

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что диктатор Владимир Путин не остановится в Украине, если союзники будут его умиротворять. Об этом он сообщил в интервью Irish Times.

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По его словам, Ирландия будет работать над тем, чтобы те, кто развязал войну в Украине, потерпели поражение.

"Все знают, что США не выиграли войну во Вьетнаме и извлекли из этого урок. Я думаю, совершенно очевидно, что СССР не выиграл войну в Афганистане и извлек из этого урок", — сказал Варадкар.

Он отметил, что прочного мира в Украине не будет, если это не будет справедливый мир — Украина должна сохранить независимость, суверенитет, демократию и право на самоопределение.

"Многие задаются вопросом, на чем остановится Владимир Путин? Правда в том, что он остановится там, где мы его остановим", — заявил премьер.

Варадкар подчеркнул, что некоторые страны выступают за умиротворение Москвы, но РФ уже оккупировала территории Молдовы, Грузии и Украины, а поэтому уступки россиянам не помогут.

"Америка, ЕС, свободный мир должны сказать: Это черта на песке, которую вы пересекли. Вы зашли слишком далеко", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко

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