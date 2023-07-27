Ірландія не повторить помилку з Гітлером й не співчуватиме смерті Путіна – прем'єр

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар заявив, що у разі смерті російського диктатора Володимира Путіна ірландський уряд не висловлюватиме співчуття. Про це повідомляє The Independent.

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Варадкару нагадали про ситуацію, коли помер німецький диктатор Адольф Гітлер, тодішній прем'єр та міністр закордонних справ Ірландії Еймон де Валера висловив співчуття у зв'язку з цим, чим викликав обурення міжнародної спільноти.

Як зазначається, вчинок де Валера був викликаний "дипломатичною головоломкою", оскільки Ірландія дотримувалася нейтралітету під час Другої світової війни.

Ця подія завдала значної шкоди репутації де Валера та держави й вважається важливим моментом в історії ірландського нейтралітету.

На запитання журналістів, чи висловить Ірландія аналогічні співчуття Росії у разі смерті Путіна, Варадкар відповів: "Я так не думаю".

Зробивши коротку паузу, щоб обміркувати гіпотетичну подію, він додав: "Це хороше питання, я не думав про це раніше".

Ще подумавши, Варадкар, якому минулого року заборонили приїжджати до Росії, зробив висновок: "Я не думаю, що нас представлятимуть на похороні".

Хоча Ірландія наполягає на тому, що продовжує дотримуватися політики нейтралітету, високопосадовці уряду кажуть, що це пов'язано з нейтральністю у військовому відношенні, а не з політичною нейтральністю.

17 березня 2023 року Варадкар заявив, що Путін не зупиниться в Україні, якщо союзники його утихомирюватимуть.

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