"Ищут себе утешение". Сестра Ким Чен Ына заявила, что США неправильно поняли его речь

Влиятельная сестра северокорейского диктатора Ким Чен Ына заявила, что Вашингтон зря ждет каких-то подвижек в стагнирующем переговорном процессе о судьбе Корейского полуострова и отношениях стран. Ее слова опубликовали госСМИ изолированной от внешнего мира страны, коротко их передает NK News.

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"Ожидание, которое они выбрали, является неверным путем. Оно повергнет их в еще большее разочарование", – заявила Ким.

Топ-чиновник правящей партии КНДР добавила, что США якобы интерпретируют речь ее брата таким образом, "чтобы найти себе утешение".

Так сестра северокорейского лидера отреагировала на высказывание советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что в Вашингтоне "увидели интересный сигнал" в речи Ким Чен Ына о подготовке КНДР "как к конфронтации, так и к дипломатии".

В своей речи Ким также заявил, что северокорейские женщины "должны иметь много детей" и "избегать необычной идеологии, культуры и антисоциалистического образа жизни".

Сейчас в Сеуле работает спецпредставитель США по КНДР Сон Ким. Он рассчитывает, что северяне согласятся на возобновление переговоров.

Недавно Ким получил заместителя.

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Евгений Пилипенко

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