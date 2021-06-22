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"Ищут себе утешение". Сестра Ким Чен Ына заявила, что США неправильно поняли его речь

22.06.2021, 10:23
Ким Ё Чжон и Мун Чжэ Ин с Ким Чен Ыном на фоне (фото — EPA)

Влиятельная сестра северокорейского диктатора Ким Чен Ына заявила, что Вашингтон зря ждет каких-то подвижек в стагнирующем переговорном процессе о судьбе Корейского полуострова и отношениях стран. Ее слова опубликовали госСМИ изолированной от внешнего мира страны, коротко их передает NK News.

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"Ожидание, которое они выбрали, является неверным путем. Оно повергнет их в еще большее разочарование", – заявила Ким.

Топ-чиновник правящей партии КНДР добавила, что США якобы интерпретируют речь ее брата таким образом, "чтобы найти себе утешение".

Ким Чен Ын с сестрой (фото — ЦТАК)

Так сестра северокорейского лидера отреагировала на высказывание советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что в Вашингтоне "увидели интересный сигнал" в речи Ким Чен Ына о подготовке КНДР "как к конфронтации, так и к дипломатии".

Ким Ё Чжон и Мун Чжэ Ин (фото – ЕРА)

В своей речи Ким также заявил, что северокорейские женщины "должны иметь много детей" и "избегать необычной идеологии, культуры и антисоциалистического образа жизни".

Сейчас в Сеуле работает спецпредставитель США по КНДР Сон Ким. Он рассчитывает, что северяне согласятся на возобновление переговоров.

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Евгений Пилипенко
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