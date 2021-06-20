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Ким Чен Ын заявил, что готов "к диалогу и конфронтации" с США. У Байдена отреагировали

20.06.2021, 19:06
Ким Чен Ын заявил, что готов
Ким Чен Ын (Фото: Shealah Craighead/flickr The White House)

Белый дом считает комментарии вождя Северной Кореи Ким Чен Ына о готовности как к диалогу, так и к конфронтации с США "интересным сигналом". Об этом сообщил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Reuters.

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У президента США Джо Байдена ждут прямых сообщений о желании переговоров со стороны КНДР.

"Четкий сигнал, который они могут послать, – это сказать: "Да, давайте сделаем это. Давайте сядем и начнем переговоры. Мы рассматриваем его комментарии на этой неделе как интересный сигнал, и мы подождем, чтобы увидеть, последуют ли за ними какие-либо более прямые сообщения для нас о потенциальном пути вперед", – сказал он.

Отмечается, что замечания глава КНДР прозвучали за два дня до того, как новоназначенный посланник США в Северной Корее Сон Ким должен был прибыть в Южную Корею с его первым визитом с момента вступления в должность. Он проведет переговоры с представителями ЮК и Японии до 23 июля.

Станислав Стороженко
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