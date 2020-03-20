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Испания стала четвертой страной, где от коронавируса умерло более 1000 человек

Испания стала четвертой страной, где от коронавируса умерло более 1000 человек - Фото
Коронавирус в Испании (Фото: Salvador Sas/EPA)
20.03.2020, 15:13

Количество умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 в Испании увеличилось на 235 и составило 1002 человека

Количество умерших от коронавируса в Испании превысило 1000 человек, сообщает The Guardian.

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За минувшие сутки в Испании от COVID-19 умерло 235 человек, общее количество погибших от болезни составило 1002 человека. По последнему отчету, в стране 19 980 заболевших, за день их количество выросло на 1903.

Кроме Испании, более 1000 человек от коронавирусной инфекции умерло в Италии (3405), Китае (3248) и Иране (1433).

Более трети подтвержденных в Испании случаев заражения произошли в Мадриде.

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Сегодня, 20 марта, армейские специалисты в Испании должны начать дезинфекцию в домах престарелых, после того, как коронавирус унес жизни более 50 находящихся в них пожилых людей.

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Денис Юдин
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