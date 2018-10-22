Испанию и Италию затопило: закрыты трассы, метро - видео

Фото: скриншот видео

commenthover

В Испании один человек погиб. В отдельных регионах объявлен красный, наивысший, уровень опасности

Реклама

Реклама

На юге Испании в результате внезапного наводнения погиб спасатель, затоплены дома, улицы и мосты. Затоплены, по меньшей мере, шесть автомагистралей, сообщает Associated Press.

В южном регионе Андалусии спасатель погиб, когда его грузовик перевернулся на затопленной дороге. Его тело нашли через несколько часов. Двое других мужчин, которые ехали с ним – спасены.

В провинции Малаги разрушен железнодорожный мост.

Из-за погодных условий на юге Испании объявлен красный – наивысший – уровень опасности.

На Италию, в том числе, Рим, сегодня обрушились наводнение, град и сильный ветер, передает The Local.

Департамент гражданской защиты объявил оранжевый и желтый уровень опасности в регионах юго-запада Италии. В результате ливня в Риме затопило дороги и некоторые станции метро – четыре из них пришлось закрыть.

Ранее сегодня у берегов Канады произошло мощное землетрясение.