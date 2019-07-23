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Истребители НАТО сопроводили российские самолеты над Балтикой

Истребители НАТО сопроводили российские самолеты над Балтикой - Фото
Фото: ru.delfi.lt
23.07.2019, 11:34

По данным Минобороны Литвы, некоторые самолеты летели с отключенным транспондером

Несущие дежурство в Литве и Эстонии истребители НАТО на прошлой неделе четыре раза сопроводили летевшие над Балтийским морем российские военные самолеты. Об этом сообщает Delfi .

В Минобороны отметили, что среди сопровожденных самолетов были транспортники Ан-24, пассажирские самолеты Ту-160, истребители Су-27 и Су-35.

В международном воздушном пространстве над Балтикой также летел самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS) А-50. Некоторые самолеты летели с отключенным транспондером, не имели планов полета и не поддерживали связь с центром управления полетами.

8 апреля Россия вывела разведывательные и ударные корабли, а также береговые ракетные комплексы Черноморского флота РФ в связи с учениями кораблей НАТО и союзников в Черном море.

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Россия нато балтика самолеты
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