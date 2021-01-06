Италии могут запретить выступать под своим флагом на Олимпиаде в Токио

Международный олимпийский комитет может дисквалифицировать Олимпийский комитет Италии (CONI) из-за нарушения правил Олимпийской хартии. Об этом сообщает iIpost.it.

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В МОК считают, что в Италии были проведены реформы, по которым Национальный олимпийский комитет страны лишился автономности от государства. В частности, в августе 2019 года был принят закон, который позволяет правительству страны реорганизовать CONI и его деятельность.

По словам президента CONI Джованни Малаго, решение властей может привести к отстранению национального комитета от участия в олимпийских мероприятиях, а также запрета на использование итальянского флага и гимна на Олимпиаде в Токио.

"Риск поехать в Токио без гимна и флага очень высок", – сказал Малаго.

Сообщается, что 27 января состоится заседание МОК, на котором будет принято решение о наложении санкций на Италию.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд Лозанны запретил России выступать на международных спортивных состязаниях на два года. В частности, спортсмены из РФ не смогут участвовать под своим флагом на летних Олимпийских играх в Токио.

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Станислав Стороженко

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