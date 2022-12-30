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Итальянский театр отменил выступление российского танцовщика с татуировками Путина

Цей матеріал також доступний українською
30.12.2022, 17:22
Итальянский театр отменил выступление российского танцовщика с татуировками Путина - Фото
Сергей Полунин (фото - EPA)

Миланский театр Арчимбольди отменил выступления российского танцовщика Сергея Полунина с татуировками с изображением российского диктатора Владимира Путина на груди и плечах. Об этом сообщает Sky News.

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В театре отметили, что выступление отменено "из-за прессинговой кампании в Интернете и социальных сетях". Оно должно было состояться 28 и 29 января.

Полунин должен был выйти на сцену в балете "Распутин — танцевальная драма" в 2019 году, но его неоднократно откладывали из-за пандемии COVID.

Театр заявил, что отмена была актом "политической и моральной ответственности", учитывая "атмосферу напряженности и угроз". Там отметили, что категорически против войны в Украине. 

Вадим Ребрина
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владимир путин Сергей Полунин балет
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