Итальянский театр отменил выступление российского танцовщика с татуировками Путина

Миланский театр Арчимбольди отменил выступления российского танцовщика Сергея Полунина с татуировками с изображением российского диктатора Владимира Путина на груди и плечах. Об этом сообщает Sky News.

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В театре отметили, что выступление отменено "из-за прессинговой кампании в Интернете и социальных сетях". Оно должно было состояться 28 и 29 января.

Полунин должен был выйти на сцену в балете "Распутин — танцевальная драма" в 2019 году, но его неоднократно откладывали из-за пандемии COVID.

Театр заявил, что отмена была актом "политической и моральной ответственности", учитывая "атмосферу напряженности и угроз". Там отметили, что категорически против войны в Украине.

Уроженец Херсонской области Полунин в ноябре 2018 года получил российское гражданство.

В январе 2019 года Парижская опера отказалась от сотрудничества с Полуниным из-за его гомофобских, сексистских и направленных против людей с избыточным весом высказываний.

Вадим Ребрина

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