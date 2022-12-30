Итальянский театр отменил выступление российского танцовщика с татуировками Путина
30.12.2022, 17:22
Сергей Полунин (фото - EPA)
Миланский театр Арчимбольди отменил выступления российского танцовщика Сергея Полунина с татуировками с изображением российского диктатора Владимира Путина на груди и плечах. Об этом сообщает Sky News.
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В театре отметили, что выступление отменено "из-за прессинговой кампании в Интернете и социальных сетях". Оно должно было состояться 28 и 29 января.
Полунин должен был выйти на сцену в балете "Распутин — танцевальная драма" в 2019 году, но его неоднократно откладывали из-за пандемии COVID.
Театр заявил, что отмена была актом "политической и моральной ответственности", учитывая "атмосферу напряженности и угроз". Там отметили, что категорически против войны в Украине.
- Уроженец Херсонской области Полунин в ноябре 2018 года получил российское гражданство.
- В январе 2019 года Парижская опера отказалась от сотрудничества с Полуниным из-за его гомофобских, сексистских и направленных против людей с избыточным весом высказываний.
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