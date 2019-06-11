Из базы погранслужбы США похищены данные ста тысяч туристов

Фото: unsplash.com

31 мая хакеры взломали базы данных Погранично-таможенной службы США, похитив при этом фотографии путешественников и номерные знаки автомобилей. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление ведомства.

Сказано, что подрядчик нарушил условия контракта и загрузил собранные погранслужбой данные в собственную сеть: "Сеть субподрядчика была впоследствии скомпрометирована злонамеренной кибератакой".

Отмечается, что служба уведомила Конгресс и работает с правоохранительными органами и организациями по кибербезопасности, чтобы "определить степень нарушения и соответствующий ответ".

По словам представителя пограничников, похищены данные не менее 100 000 человек, въезжающих и выезжающих из США в течение полутора месяцев.

"Никакой другой идентифицирующей информации не было включено в изображения", - сказал он.

Читайте также: Для получения визы США нужно показать соцсети. Госдеп объяснился