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11.06.2019, 08:38

Из базы погранслужбы США похищены данные ста тысяч туристов

Из базы погранслужбы США похищены данные ста тысяч туристов - Фото
Фото: unsplash.com

В результате взлома были похищены фото путешественников и номерных знаков их автомобилей. В США утверждают, что в открытый доступ они не попали

31 мая хакеры взломали базы данных Погранично-таможенной службы США, похитив при этом фотографии путешественников и номерные знаки автомобилей. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление ведомства.

Сказано, что подрядчик нарушил условия контракта и загрузил собранные погранслужбой данные в собственную сеть: "Сеть субподрядчика была впоследствии скомпрометирована злонамеренной кибератакой".

Отмечается, что служба уведомила Конгресс и работает с правоохранительными органами и организациями по кибербезопасности, чтобы "определить степень нарушения и соответствующий ответ".

По словам представителя пограничников, похищены данные не менее 100 000 человек, въезжающих и выезжающих из США в течение полутора месяцев.

"Никакой другой идентифицирующей информации не было включено в изображения", - сказал он.

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Теги: таможня, хакер, кибератака, пограничный контроль, хищение данных
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