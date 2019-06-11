Из базы погранслужбы США похищены данные ста тысяч туристов

31 мая хакеры взломали базы данных Погранично-таможенной службы США, похитив при этом фотографии путешественников и номерные знаки автомобилей. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление ведомства.
Сказано, что подрядчик нарушил условия контракта и загрузил собранные погранслужбой данные в собственную сеть: "Сеть субподрядчика была впоследствии скомпрометирована злонамеренной кибератакой".
Отмечается, что служба уведомила Конгресс и работает с правоохранительными органами и организациями по кибербезопасности, чтобы "определить степень нарушения и соответствующий ответ".
По словам представителя пограничников, похищены данные не менее 100 000 человек, въезжающих и выезжающих из США в течение полутора месяцев.
"Никакой другой идентифицирующей информации не было включено в изображения", - сказал он.
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