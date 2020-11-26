Из КНДР на свободу. Беглец утверждает, что сумел перепрыгнуть трехметровый забор

Беглец из Северной Кореи утверждает, что для побега перепрыгнул трехметровый забор. Для проверки власти Южной Кореи заставили его повторить прыжок дважды, сообщает Korean Herald.

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Мужчина небольшого телосложения, около 30 лет, был задержан военными Южной Кореи 4 ноября, через несколько часов после того, как он пересек границу с КНДР. Сейчас идет расследование о том, каковы были его мотивы и как ему удался побег.

Военные заявили, что обнаружили место, где ограждение выглядит придавленным, и пытаются выяснить, почему не сработали сенсоры.

Власти считают, что перебежчик сумел преодолеть ограждение благодаря легкому весу и тому, что в прошлом он был гимнастом.

Военные проводят расследование в воинской части, которая охраняет данный участок границы: это уже второй случай, когда беглецу из КНДР удается проникнуть здесь на территорию Южной Кореи. Предыдущий произошел в 2012 году, беглецом был северокорейский солдат.

В ноябре 2017 года военный из КНДР сбежал в Южную Корею, получив пять огнестрельных ранений.

В августе 2019 года солдат-беглец из КНДР был задержан южнокорейскими военными в демилитаризованной зоне.

Денис Юдин

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