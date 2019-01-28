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28.01.2019, 11:56

Из-под завалов дома в Гааге спасли мужчину: провел там 8 часов

Из-под завалов дома в Гааге спасли мужчину: провел там 8 часов - Фото
Фото: EPA

Спасатели отметили, что под завалами жилого дома больше нет людей

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Сегодня около 01:00 спасателям в Гааге удалось добраться к 28-летнему мужчине, который провел под руинами рухнувшего взрывом дома около восьми часов. Об этом сообщает Укринформ.

"В общем из-под завалов извлекли четырех человек. Последний, 28-летний мужчина, был освобожден ночью", - отметили спасатели.

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По их словам, под завалами больше нет людей. Спецтехника разбирает стены, однако из-за опасений возможного дальнейшего обрушения работы ведутся очень медленно и осторожно.

Территория вокруг дома огорожена. По предварительной информации, в результате взрыва травмы получили 11 человек.

27 января 2019 года в Гааге (Нидерланды) произошел взрыв, в результате обрушились этажи жилого дома.

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Теги: взрыв, спасатели, гаага
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