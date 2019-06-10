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10.06.2019, 09:25

Из-за атак "друга Кремля" на столицу Ливии уже более 650 погибших

Из-за атак "друга Кремля" на столицу Ливии уже более 650 погибших - Фото
Бои за столицу Ливии Триполи (фото - EPA)

Среди мирных жителей, пострадавших на прошлой неделе, три медработника

По состоянию на 9 июня в боях на восточных рубежах столицы Ливии Триполи, которую атакует армия Халифа Хафтара, погибли более 650 человек и свыше 35000 ранены. Об этом говорится в Twitter ливийского подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"В результате продолжающегося конфликта в столице Ливии погибли 653 человека, включая 41 мирного жителя, и 3547 человек ранены, среди которых 126 гражданских лиц", - сказано в сообщении.

В Ливии несколько лет действуют два правительства - в Триполи Правительство национального согласия во главе с премьером Фаизом Сараджи (признанное международным сообществом) и "временный Кабмин" Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани на востоке страны и тамошний парламент, которые опираются на Ливийскую национальную армию командующим Халифа Хафтар, которого поддерживают Россия, Египет и ОАЭ. 4 апреля 2019 года он начал штурм Триполи. США вывели своих военных из Ливии. 

Хафтар неоднократно ездил в Москву и беседовал с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и бизнесменом Евгенией Пригожиным, которого СМИ называют "поваром Путина" и де-факто владельцем ЧВК Вагнера.

Читайте аналитику: Война Хафтара: обострение конфликта в Ливии как операция Кремля

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Теги: погибшие, жертвы, ВОЗ, ливия, триполи
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