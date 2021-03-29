UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Из-за смертей. Фармкомпанию Франции оштрафовали на 3 млн евро за средство для похудения

29.03.2021, 16:13
Из-за смертей. Фармкомпанию Франции оштрафовали на 3 млн евро за средство для похудения - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Во Франции фармацевтическую компанию признали виновной в обмане и непредумышленном убийстве. Суд указал, что она производила средство для похудения Mediator, которое могло стать причиной проблем с сердцем и смертей. В качестве наказания компанию оштрафовали на 3 млн евро, сообщает BBC.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Изначально препарат для похудения разрабатывался для корректировки лишнего веса у пациентов, болеющих диабетом, пишут журналисты. В общей сложности Mediator просуществовал на рынке 33 года, но в итоге его продажу запретили, заподозрив, что он может вызывать проблемы с сердцем.

Судебный процесс по этому делу начался в 2019 году одновременно с отзывом лицензии на препарат. В слушаниях приняли участие несколько тысяч истцов. В результате суд признал, что средство для похудения действительно могло стать причиной смерти у нескольких сотен или даже тысяч людей.

Судья, вынесший вердикт, заявил, что фармкомпания знала обо всех существующих рисках и побочных эффектах препарата, но тем не менее продолжала его выпускать.

Читайте также: Как максимально быстро похудеть, если вы еще и кофеман: эксперимент и рекомендации ученых

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
суд франция штраф похудение средство для похудения
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 