Из-за смертей. Фармкомпанию Франции оштрафовали на 3 млн евро за средство для похудения

Во Франции фармацевтическую компанию признали виновной в обмане и непредумышленном убийстве. Суд указал, что она производила средство для похудения Mediator, которое могло стать причиной проблем с сердцем и смертей. В качестве наказания компанию оштрафовали на 3 млн евро, сообщает BBC.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Изначально препарат для похудения разрабатывался для корректировки лишнего веса у пациентов, болеющих диабетом, пишут журналисты. В общей сложности Mediator просуществовал на рынке 33 года, но в итоге его продажу запретили, заподозрив, что он может вызывать проблемы с сердцем.

Судебный процесс по этому делу начался в 2019 году одновременно с отзывом лицензии на препарат. В слушаниях приняли участие несколько тысяч истцов. В результате суд признал, что средство для похудения действительно могло стать причиной смерти у нескольких сотен или даже тысяч людей.

Судья, вынесший вердикт, заявил, что фармкомпания знала обо всех существующих рисках и побочных эффектах препарата, но тем не менее продолжала его выпускать.

В январе 2020 года украинец создал приложение для похудения, оно принесло ему $237 млн.

Читайте также: Как максимально быстро похудеть, если вы еще и кофеман: эксперимент и рекомендации ученых

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.