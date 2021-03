Как максимально быстро похудеть, если вы еще и кофеман: эксперимент и рекомендации ученых

Крепкий кофе незадолго до тренировки помогает "сжечь" дополнительный жир. О результатах небольшого исследования на эту тему пишут в Journal of the International Society of Sports Nutrition физиологи из Университета Гранады.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Считается, что кофеин увеличивает окисление жиров при тренировках: сейчас широко распространен прием его в виде добавок. Однако научных доказательств этого свойства вещества немного.

Авторы проверили показатели 15 мужчин средним возрастом 32 года, которые не принимали кофеин. "Подопытных" четырежды с недельным интервалом прогоняли через велосипедный тест. Каждому в 08:00 и 17:00 давали либо 3 мг/кг кофеина (эквивалент чашки крепкого кофе), либо пустышку.

Читайте также: Надежда для людей с избыточным весом: успешно проверен препарат для лечения ожирения

Выводы ученых таковы, что кофеин в этом количестве, если принять его за 30 минут до аэробных упражнений, "значительно" увеличивает скорость сжигания жира. Более того, если тренировка с умеренной интенсивностью происходит во второй половине дня, эффект более заметен, чем от утренней.

Графики исследования доступны по ссылке выше.

Авторы пишут, что результаты демонстрируют: кофеин ускоряет "сжигание" жиров при утренней тренировке аналогично тому, как это происходит без кофеина во второй половине дня.

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.