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Из-за терроризма и произвола властей. США призвали своих граждан не ездить в Россию

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2021, 09:00
Из-за терроризма и произвола властей. США призвали своих граждан не ездить в Россию - Фото
Американский флаг (фото — пресс-служба Минторга США)

США призвали своих граждан не путешествовать в Россию из-за угрозы терроризма и произвола властей. Об этом сообщается на сайте Государственного департамента США.

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"Не ездите в Россию из-за терроризма, преследований со стороны сотрудников службы безопасности России, ограниченных возможностей посольства по оказанию помощи гражданам США в России и произвольного применения местного законодательства. Пересмотрите возможность поездок из-за COVID-19 и связанных с ним ограничений на въезд", – говорится в сообщении.

В кратком описании страны говорится, что американские чиновники, военные и частные лица "подвергались произвольным допросам и угрозам со стороны российских должностных лиц и могут стать жертвами преследований, жестокого обращения и вымогательства".

Также отмечается, что службы безопасности РФ арестовывали граждан США "по надуманным обвинениям, отказывали им в справедливом и прозрачном обращении и осуждали их на тайных судах или без представления доказательств". Российские власти могут необоснованно затягивать предоставление консульской помощи задержанным гражданам США, также говорится в сообщении.

Кроме того, в Госдепе предупреждают, что в РФ террористы могут атаковать туристические места, транспортные узлы, рынки, торговые центры, отели, клубы, рестораны и другие публичные места.

Американские власти отдельно призвали не путешествовать граждан во временно оккупированный Крым и на Северный Кавказ. В целом подчеркивается, что возможности правительства США по оказанию услуг американским гражданам сильно ограничены в России.

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Марк Сировой
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госдеп терроризм произвол путешествия в россию
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