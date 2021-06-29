Из-за терроризма и произвола властей. США призвали своих граждан не ездить в Россию

США призвали своих граждан не путешествовать в Россию из-за угрозы терроризма и произвола властей. Об этом сообщается на сайте Государственного департамента США.

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"Не ездите в Россию из-за терроризма, преследований со стороны сотрудников службы безопасности России, ограниченных возможностей посольства по оказанию помощи гражданам США в России и произвольного применения местного законодательства. Пересмотрите возможность поездок из-за COVID-19 и связанных с ним ограничений на въезд", – говорится в сообщении.

В кратком описании страны говорится, что американские чиновники, военные и частные лица "подвергались произвольным допросам и угрозам со стороны российских должностных лиц и могут стать жертвами преследований, жестокого обращения и вымогательства".

Также отмечается, что службы безопасности РФ арестовывали граждан США "по надуманным обвинениям, отказывали им в справедливом и прозрачном обращении и осуждали их на тайных судах или без представления доказательств". Российские власти могут необоснованно затягивать предоставление консульской помощи задержанным гражданам США, также говорится в сообщении.

Кроме того, в Госдепе предупреждают, что в РФ террористы могут атаковать туристические места, транспортные узлы, рынки, торговые центры, отели, клубы, рестораны и другие публичные места.

Американские власти отдельно призвали не путешествовать граждан во временно оккупированный Крым и на Северный Кавказ. В целом подчеркивается, что возможности правительства США по оказанию услуг американским гражданам сильно ограничены в России.

В мае Россия внесла США в список недружественных стран, из-за чего пропала возможность нанимать россиян на работу в американские дипмиссии.

С августа посольство США в России прекратит выдавать россиянам визы из-за нехватки сотрудников в американском дипучреждении.

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Марк Сировой

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