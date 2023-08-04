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Избиратели США недовольны экономикой, это может помешать второму сроку Байдена – опрос

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2023, 20:43
Избиратели США недовольны экономикой, это может помешать второму сроку Байдена – опрос - Фото
Джо Байден (Фото: ОП)

Существенная часть американцев, которые голосовали на предыдущих президентских выборах за Джо Байдена, не хотят голосовать за него снова из-за состояния экономики США. Это показали результаты опроса Reuters/Ipsos. 

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На вопрос, за кого из двух претендентов они проголосовали бы, "если бы выборы президента состоялись сегодня", 19% избирателей, голосовавших за Байдена в 2020 году, ответили, что либо не уверены, либо выбрали бы кого-то, кроме Байдена или Трампа. Еще 6% голосовавших за Байдена отметили, что выбрали бы Трампа.

42% голосовавших за Байдена заявили, что ситуация в экономике стала "хуже", чем в 2020 году; 33% считают, что экономика  стала "лучше", и 24% полагают, что ситуация осталась "примерно такой же".

При этом около половины респондентов опроса, которые в 2020 году голосовали за Байдена, заявили, что практически ничего не слышали о его масштабных политических инициативах по снижению инфляции или увеличению расходов на инфраструктуру.

Когда респондентов попросили оценить, сколько Байден и его администрация инвестировали ресурсов в экономику США, 35% голосовавших за Байдена выбрали вариант "недостаточно"; около 53% выбрали "примерно необходимое количество", 3% сказали – "слишком много", остальные не смогли ответить.

Тем не менее 78% голосовавших за Байдена заявили, что одобряют его деятельность как президента (среди все опрошенных он пользуется поддержкой 40%).

Как отмечает Reuters, результаты опроса свидетельствуют об отсутствии энтузиазма в отношении Байдена и подчеркивают риск того, что неангажированные избиратели, которые проголосовали за демократов в 2020 году, могут в 2024 году проголосовать за кандидата от республиканцев. 

  • 4 августа сообщалось, что, по мнению высокопоставленных официальных лиц США и Европы, российский диктатор Владимир Путин намерен затянуть полномасштабное вторжение в Украину до конца 2024 года в надежде, что возможное возвращение к власти Трампа перекроет поток американской помощи Украине.
Сергей Бережной
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