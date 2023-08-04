Виборці США незадоволені економікою, це може стати на заваді другому терміну Байдена – опитування

Істотна частина американців, які голосували на попередніх президентських виборах за Джо Байдена, не хочуть голосувати за нього знову через стан економіки США. Це показали результати опитування Reuters/Ipsos.

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На запитання, за кого з двох претендентів вони проголосували б, "якби вибори президента відбулися сьогодні", 19% виборців, які голосували за Байдена у 2020 році, сказали, що або не впевнені, або обрали б когось, крім Байдена чи Трампа. Ще 6% тих, хто голосував за Байдена, зазначили, що обрали б Трампа.

42% тих, хто голосував за Байдена, заявили, що ситуація в економіці стала "гіршою", ніж у 2020 році; 33% вважають, що економіка стала "кращою", і 24% говорять, що ситуація залишилася "приблизно такою самою".

Водночас близько половини респондентів опитування, які у 2020 році голосували за Байдена, заявили, що практично нічого не чули про його масштабні політичні ініціативи щодо зниження інфляції або збільшення видатків на інфраструктуру.

Коли респондентів попросили оцінити, скільки Байден та його адміністрація інвестували ресурсів в економіку США, 35% тих, хто голосував за Байдена, вибрали варіант "недостатньо"; близько 53% сказали, що "приблизно потрібну кількість", 3% відповіли – "занадто багато", решта не змогли визначитися.

Проте 78% тих, хто голосував за Байдена, заявили, що схвалюють його діяльність як президента (серед усіх опитаних він користується підтримкою 40%).

Як зазначає Reuters, результати опитування свідчать про відсутність ентузіазму щодо Байдена і наголошують на ризику того, що неангажовані виборці, які проголосували за демократів у 2020 році, можуть у 2024 році проголосувати за кандидата від республіканців.

Близько половини республіканців не голосували б за Дональда Трампа на наступних президентських виборах, якби суд визнав його винним у скоєнні кримінального злочину.

4 серпня повідомлялося, що, на думку високопосадовців США та Європи, російський диктатор Володимир Путін має намір затягнути повномасштабне вторгнення в Україну до кінця 2024 року в надії, що можливе повернення до влади Трампа перекриє потік американської допомоги Україні.

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