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Трамп втратить близько половини виборців, якщо його буде визнано винним – результати опитування

Этот материал также доступен на русском
04.08.2023, 19:43
Трамп втратить близько половини виборців, якщо його буде визнано винним – результати опитування - Фото
Дональд Трамп (Фото - EPA)

Близько половини республіканців не голосували б за Дональда Трампа на наступних президентських виборах, якби суд визнав його винним у скоєнні кримінального злочину. Про це свідчать результати опитування, яке провели Reuters/Ipsos.

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Під час дводенного опитування, яке завершилося перед сьогоднішньою появою Трампа в суді, респондентів запитували: чи голосуватимуть вони за Трампа на президентських виборах 2024 року, якщо він буде "засуджений присяжними за тяжкий злочин".

45% опитаних республіканців сказали, що не голосуватимуть за нього; 35% заявили, що будуть. 20% опитаних ще не вирішили, будуть  чи ні.

На запитання, чи голосували б вони за Трампа, якби він "нині відбував термін у в'язниці", 52% республіканців відповіли, що не проголосували б, 28% готові за нього голосувати за таких обставин.

Проти 45-го президента США Дональда Трампа висунуто звинувачення, які можуть призвести до його виключення із президентських перегонів 2024 року. Його підозрюють у махінаціях під час виплати грошей за мовчання порнозірці Стормі Деніелс та зберігання секретних документів у своїй приватній резиденції після завершення каденції. Йому також висунуто звинувачення у спробі фальсифікувати підсумки президентських виборів 2020 року.

У суді Трамп заявив, що не визнає себе винним і вважає висунуті проти нього звинувачення "полюванням на відьом".

Законодавство США не забороняє участь засуджених судом у виборах, якщо їхні права не обмежені спеціальним судовим рішенням.

Як показало опитування Reuters/Ipsos, участь Трампа в президентських перегонах може суттєво залежати від вироку суду за підсумками розгляду звинувачень, які йому пред'явлено.

На серпень 2023 року, тобто за 15 місяців до виборів, Трамп є абсолютним фаворитом на висування від республіканців. Він стверджує, що може "залагодити війну за 24 години", а його ультраправе партійне MAGA-крило категорично проти продовження підтримки офіційного Києва.
  • 4 серпня повідомлялося, що, на думку високопосадовців США та Європи, російський диктатор Володимир Путін має намір затягнути повномасштабне вторгнення в Україну до кінця 2024 року в надії, що можливе повернення до влади Трампа перекриє потік американської допомоги Україні.

Читайте також: Розбір | "Майже зрадник". Як нові звинувачення можуть збити Трампа з президентських перегонів

Сергій Бережний
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