Около половины республиканцев не стали бы голосовать за Дональда Трампа на следующих президентских выборах, если бы суд признал его виновным в совершении уголовного преступления. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провели Reuters/Ipsos.

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Во время двухдневного опроса, который завершился перед сегодняшним появлением Трампа в суде, респондентов спрашивали: будут ли они голосовать за Трампа на президентских выборах 2024 года, если он будет "осужден присяжными за тяжкое преступление".

45% опрошенных республиканцев сказали, что не будут голосовать за него; 35% заявили, что будут. 20% опрошенных еще не решили, будут или нет.

На вопрос, голосовали бы они за Трампа, если бы он "в настоящее время отбывал срок в тюрьме", 52% республиканцев ответили, что не проголосовали бы, 28% готовы за него голосовать в таких обстоятельствах.

Против 45-го президента США Дональда Трампа выдвинуты обвинения, которые могут привести к его исключению из президентской гонки 2024 года. Его подозревают в махинациях при выплате денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс и хранение секретных документов в своей частной резиденции после завершения каденции. Ему также предъявлены обвинения в попытке фальсифицировать итоги президентских выборов 2020 года.

В суде Трамп заявил, что не признает себя виновным и считает выдвинутые против него обвинения "охотой на ведьм".

Законодательство США не запрещает участие приговоренных судом в выборах, если их права не ограничены специальным судебным решением.

Как показал опрос Reuters/Ipsos, участие Трампа в президентской гонке может самым существенным образом зависеть от приговора суда по итогам рассмотрения предъявленных ему обвинений.

На август 2023 года, то есть за 15 месяцев до выборов, Трамп является абсолютным фаворитом на выдвижение от республиканцев. Он утверждает, что может " уладить войну за 24 часа ", а его ультраправое партийное MAGA-крыло категорически против продолжения поддержки официального Киева.

4 августа сообщалось, что, по мнению высокопоставленных официальных лиц США и Европы, российский диктатор Владимир Путин намерен затянуть полномасштабное вторжение в Украину до конца 2024 года в надежде, что возможное возвращение к власти Трампа перекроет поток американской помощи Украине.

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