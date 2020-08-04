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Израиль атаковал цели в Сирии, на границе уничтожены четыре боевика: видео

04.08.2020, 08:45
Израиль атаковал цели в Сирии, на границе уничтожены четыре боевика: видео - Фото
Истребитель F-15 ВВС Израиля (Фото - Abir Sultan, EPA)

Армия обороны Израиля утверждает, что с сирийской стороны была попытка заложить взрывчатку на границе

Израиль атаковал военные цели в Сирии в ответ на попытку боевиков устроить взрыв на границе между странами. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

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Вчера ночью четыре человека с сирийской стороны попытались заложить взрывчатку около заграждения на границе Сирии и Израиля, утверждают израильские военные. Они были уничтожены, видео инцидента опубликовано в Twitter:

В ответ Израиль нанес удары по целям на территории Сирии. Были атакованы наблюдательные посты, разведывательные объекты, системы ПВО и командная инфраструктура сирийской армии.

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Денис Юдин
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