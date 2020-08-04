Израиль атаковал цели в Сирии, на границе уничтожены четыре боевика: видео

Армия обороны Израиля утверждает, что с сирийской стороны была попытка заложить взрывчатку на границе

Израиль атаковал военные цели в Сирии в ответ на попытку боевиков устроить взрыв на границе между странами. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

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Вчера ночью четыре человека с сирийской стороны попытались заложить взрывчатку около заграждения на границе Сирии и Израиля, утверждают израильские военные. Они были уничтожены, видео инцидента опубликовано в Twitter:

This is the moment when four terrorists attempted to plant explosives near the security fence between #Israel and #Syria last night...



...and the moment we stopped them.



We will continue to defend Israel's borders from all enemy threats. pic.twitter.com/bQPGPiJFlg — Israel Defense Forces (@IDF) August 3, 2020

В ответ Израиль нанес удары по целям на территории Сирии. Были атакованы наблюдательные посты, разведывательные объекты, системы ПВО и командная инфраструктура сирийской армии.

30 января Израиль нанес авиаудары по сектору Газа.

23 февраля южная часть Израиля подверглась ракетному обстрелу со стороны сектора Газа.

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Денис Юдин

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