Израиль атаковал цели в Сирии, на границе уничтожены четыре боевика: видео
Армия обороны Израиля утверждает, что с сирийской стороны была попытка заложить взрывчатку на границе
Израиль атаковал военные цели в Сирии в ответ на попытку боевиков устроить взрыв на границе между странами. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
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Вчера ночью четыре человека с сирийской стороны попытались заложить взрывчатку около заграждения на границе Сирии и Израиля, утверждают израильские военные. Они были уничтожены, видео инцидента опубликовано в Twitter:
This is the moment when four terrorists attempted to plant explosives near the security fence between #Israel and #Syria last night...— Israel Defense Forces (@IDF) August 3, 2020
...and the moment we stopped them.
We will continue to defend Israel's borders from all enemy threats. pic.twitter.com/bQPGPiJFlg
В ответ Израиль нанес удары по целям на территории Сирии. Были атакованы наблюдательные посты, разведывательные объекты, системы ПВО и командная инфраструктура сирийской армии.
- 30 января Израиль нанес авиаудары по сектору Газа.
- 23 февраля южная часть Израиля подверглась ракетному обстрелу со стороны сектора Газа.
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