Израиль атаковал цели в Сирии, на границе уничтожены четыре боевика: видео

Израиль атаковал военные цели в Сирии в ответ на попытку боевиков устроить взрыв на границе между странами. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Вчера ночью четыре человека с сирийской стороны попытались заложить взрывчатку около заграждения на границе Сирии и Израиля, утверждают израильские военные. Они были уничтожены, видео инцидента опубликовано в Twitter:

This is the moment when four terrorists attempted to plant explosives near the security fence between #Israel and #Syria last night...



...and the moment we stopped them.



We will continue to defend Israel's borders from all enemy threats. pic.twitter.com/bQPGPiJFlg