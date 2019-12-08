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Израиль нанес ракетные удары в ответ на обстрел из сектора Газа

Израиль нанес ракетные удары в ответ на обстрел из сектора Газа - Фото
ВВС Израиля (фото - EPA)
08.12.2019, 11:08

О пострадавших и разрушениях пока не сообщается

Армия обороны Израиля нанесла серию ракетных ударов по объектам радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Авиаудары были ответом на ракетный обстрел палестинцев, сообщило командование израильских вооруженных сил в ночь на воскресенье, 8 декабря в Twitter. Среди атакованных объектов - военный лагерь ХАМАС со всей инфраструктурой.

О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.

Накануне из сектора Газа впервые за последнюю неделю были выпущены по Израилю три ракеты, которые были перехвачены израильскими системами ПВО "Железный купол".

Из-за обстрела были запущены сигналы тревоги в приграничных населенных пунктах и городе Сдерот.

  • 14 марта произошла была первая атака на Тель-Авив из сектора Газа с 2014 года.
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Израиль сектор газа хамас
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