Израиль нанес ракетные удары в ответ на обстрел из сектора Газа

ВВС Израиля (фото - EPA)

Армия обороны Израиля нанесла серию ракетных ударов по объектам радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Авиаудары были ответом на ракетный обстрел палестинцев, сообщило командование израильских вооруженных сил в ночь на воскресенье, 8 декабря в Twitter. Среди атакованных объектов - военный лагерь ХАМАС со всей инфраструктурой.

О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.

Накануне из сектора Газа впервые за последнюю неделю были выпущены по Израилю три ракеты, которые были перехвачены израильскими системами ПВО "Железный купол".

Из-за обстрела были запущены сигналы тревоги в приграничных населенных пунктах и городе Сдерот.