Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Израиль нанес удар по военному комплексу исламистского движения ХАМАС в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой из сектора Газы. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"В ответ на непрерывные запуски шаров со взрывчаткой из Газы в Израиль мы нанесли удар по военному комплексу ХАМАС и установке для запуска ракет", – говоорится в сообщении.

Израильские военные подчеркивают, что пусковая установка находилась в жилом районе.

В мае 2021 года между Палестиной и Израилем произошла эскалация конфликта. Она началась со стычек арабов с израильскими силовиками у мечети Аль-Акса в Иерусалиме после решения суда о выселении арабских семей из некоторых домов в городе, чтобы вернуть их израильтянам, владевшим этим жильем до 1948 года.

После почти двух недель эскалации, ракетных атак и авиаударов подконтрольное ХАМАС Министерство здравоохранения сообщило о гибели по меньшей мере 232 человек в Газе. Израиль заявил о гибели 12 своих жителей.

16 июня Израиль нанес авиаудары по военной инфраструктуре ХАМАС в Газе.

25 июля ЦАХАЛ нанес авиаудары по Газе из-за запуска зажигательных воздушных шаров.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.