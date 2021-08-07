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Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2021, 07:35
Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа - Фото
Здания в секторе Газа после майского обострения (Фото – Mohammed Saber, EPA)

Израиль нанес удар по военному комплексу исламистского движения ХАМАС в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой из сектора Газы. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля в Twitter.

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"В ответ на непрерывные запуски шаров со взрывчаткой из Газы в Израиль мы нанесли удар по военному комплексу ХАМАС и установке для запуска ракет", – говоорится в сообщении.

Израильские военные подчеркивают, что пусковая установка находилась в жилом районе.

  • В мае 2021 года между Палестиной и Израилем произошла эскалация конфликта. Она началась со стычек арабов с израильскими силовиками у мечети Аль-Акса в Иерусалиме после решения суда о выселении арабских семей из некоторых домов в городе, чтобы вернуть их израильтянам, владевшим этим жильем до 1948 года.
  • После почти двух недель эскалации, ракетных атак и авиаударов подконтрольное ХАМАС Министерство здравоохранения сообщило о гибели по меньшей мере 232 человек в Газе. Израиль заявил о гибели 12 своих жителей.
  • 16 июня Израиль нанес авиаудары по военной инфраструктуре ХАМАС в Газе.
  • 25 июля ЦАХАЛ нанес авиаудары по Газе из-за запуска зажигательных воздушных шаров.
Денис Юдин
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Израиль Палестина сектор газа хамас
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