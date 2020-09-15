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Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали документ о нормализации отношений. Трамп провел церемонию

15.09.2020, 23:50
Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали документ о нормализации отношений. Трамп провел церемонию - Фото
Церемония подписания договора о нормализации отношений между Израилем, ОАЭ и Бахрейном (Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO)

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что очень скоро аналогичный шаг в отношении Израиля сделают еще пять или шесть арабских стран

Сегодня, 15 сентября, президент США Дональд Трамп провел в Белом доме церемонию подписания документа о нормализации отношений между Израилем и двумя арабскими государствами – Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном. Об этом сообщает Голос Америки.

"Сегодня мы изменим ход истории", – сказал Трамп, выразив уверенность, что очень скоро аналогичный шаг сделают еще пять или шесть арабских стран.

В церемонии на южной лужайке Белого дома участвовали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, министр иностранных дел ОАЭ Абдулла бен Заид и министр иностранных дел Бахрейна Абдуллатиф бин Рашид Альзаяни.

В распространенном заявлении Белого дома говорится, что соглашения о нормализации отношений ведут к установлению мира между Израилем и Ближним Востоком, а также к повышению безопасности в регионе, укрепляют мир в регионе, предоставляя мусульманам более широкий доступ к расположенной в Иерусалиме мечети Аль-Акса для мирной молитвы.

В соответствии с договором, премьер-министр Израиля Нетаньяху согласился отказаться от планов аннексии территорий на Западном берегу. Некоторые наблюдатели называют соглашение очередным признаком сдвига в динамике на Ближнем Востоке, когда все больше и больше арабских стран идут на сближение с Израилем, оставляя палестинцев в изоляции.

Наталия Медведева
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