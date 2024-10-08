Израиль заявил о ликвидации одного из лидеров Хезболлы, ответственного за поставки оружия
В ходе авиаудара Израиля по Бейруту 7 октября погиб руководитель штаба материально-технического обеспечения Хезболлы. Об этом сообщило издание The Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).
По информации военных, речь идет о Сухейле Хусейне Хусейни. В частности, он осуществлял формирование бюджета разных подразделений Хезболлы и был членом Совета джихада, высшего военного органа группировки.
ЦАХАЛ подчеркнул, что Хусейни играл решающую роль в передачах оружия между Ираном и Хезболлой и отвечал за распределение современного оружия среди подразделений и его транспортировку.
Военные добавили, что он "отвечал за составление бюджета и материально-техническое обеспечение наиболее чувствительных проектов Хезболлы, включая военные планы организации и другие специальные операции, такие как координация террористических атак против Израиля из Ливана и Сирии".
По их словам, штаб, которым он руководил, также отвечает за производство высокоточных ракет.
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