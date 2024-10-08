Ізраїль заявив про ліквідацію одного з лідерів Хезболли, відповідального за постачання зброї
Під час авіаудару Ізраїля по Бейруту 7 жовтня загинув керівник штабу матеріально-технічного забезпечення Хезболли. Про це повідомила пресслужба Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
За інформацією військових, мова йде про Сухейла Хусейна Хусейні. Зокрема, він здійснював формування бюджету різних підрозділів Хезболли та був членом Ради джихаду, вищого військового органу угруповання.
ЦАХАЛ наголосив, що Хусейні відігравав вирішальну роль у передаванні зброї між Іраном і Хезболлою та відповідав за розподіл сучасної зброї серед підрозділів та її транспортування.
Військові додали, що він "відповідав за складання бюджету та матеріально-технічне забезпечення найбільш чутливих проєктів Хезболли, включно з військовими планами організації та іншими спеціальними операціями, такими як координація терористичних атак проти Ізраїлю з Лівану та Сирії".
За їхніми словами, штаб, яким він керував, також відповідає за виробництво високоточних ракет.
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