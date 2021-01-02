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"Жалкие!". Трамп недоволен республиканцами в Сенате, которые преодолели его вето

02.01.2021, 07:35
Дональд Трамп (Фото: Chris Kleponis/EPA)

Действующий президент США Дональд Трамп раскритиковал в Twiter Сенат, преодолевший наложенное им на оборонный бюджет вето.

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"Наш республиканский Сенат просто упустил возможность избавиться от статьи 230, которая дает неограниченные полномочия большим технологическим компаниям. Жалкие!" – заявил Трамп.

Трамп недоволен тем, что в бюджет не была включена отмена статьи 230 Акта о порядочности в сообщениях (Communications Decency Act) от 1996 года, которая освобождает онлайн-платформы от ответственности за пользовательский контент и позволяет им модерировать его. Трамп считает что социальные сети якобы цензурируют консервативные высказывания, включая его собственные.

Недоволен Трамп и планами сенатского большинства отвергнуть его предложение о материальной помощи американцам, которые ранее озвучил лидер сенаторов-республиканцев Митч МакКоннелл: "Теперь они хотят дать людям, разоренным китайским вирусом, $600 вместо $2000, в которых они так нуждаются. Нечестно и неумно!"

Денис Юдин
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