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Жена Гейтса Мелинда получила акции на $3 млрд. Впереди еще раздел имущества в суде

16.05.2021, 12:10
Жена Гейтса Мелинда получила акции на $3 млрд. Впереди еще раздел имущества в суде - Фото
Мелинда Гейтс (фото - Yoan Valat_EPA)

В начале мая этого года создатель Microsoft, бизнесмен Билл Гетйс и его жена Мелинда заявили, что разводятся. Предстоящее событие вызвало большую шумиху в прессе, одним из главных нерешенных вопросов была тема раздела имущества. Пара обратилась для этого в суд, но уже сейчас Мелинда получила акции на $3 млрд, пишет Bloomberg.

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Согласно документам акции были переданы жене Гейтса инвестиционной компанией Cascade Investment – она была создана владельцем компании Microsoft с целью управления его активами. В состав Cascade Investment входит несколько холдингов, которые контролируют акционерный капитал Гейтса в разных компаниях на сумму около $52 млрд.

В итоге Мелинда еще до официального раздела имущества получила акции американского производителя сельхозтехники John Deere, мексиканского филиала производителя Coca-Cola и канадской национальной железной дороги.

  • 3 мая супруги Гейтс объявили о разводе, мировые СМИ оценили состояние пары в $145 млрд.

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Дарья Мостовая
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